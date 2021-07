Die Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich fort, und die Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl ist weiter rückläufig. Ende Juni waren 523 Personen, davon 244 Frauen und 279 Männer, beim AMS Zwettl zur Jobsuche registriert.

Damit ist die Zahl der Betroffenen gegenüber dem Vormonat um 50 (8,7 %) und im Vorjahresvergleich um 346 (39,8 %) gesunken. Darüber hinaus nutzen 122 Kunden des AMS diverse Qualifizierungsangebote. Die Arbeitslosigkeit im Bezirk liegt bereits weit unter dem Vorkrisenniveau. Der Vergleich mit Juni 2019 zeigt: Damals waren es 614 Arbeitssuchende und 134 Personen in Schulung — insgesamt 748 Personen, während derzeit die Summe von Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern 639 beträgt.

„Um die aktuelle Dynamik am Arbeitsmarkt optimal zu nutzen, wird das AMS Zwettl die intensive Vermittlungsstrategie fortführen. So haben seit Jahresbeginn bereits 1.653 arbeitslose Kunden des AMS Zwettl wieder einen Job gefunden“, erklärt AMS-Leiter Kurt Steinbauer. Gleichzeitig wurden bislang 722 freie Stellen, die dem AMS in Zwettl gemeldet wurden, mit einer passenden Arbeitskraft besetzt. „Gegenüber der ersten Jahreshälfte 2020 ist das ein Plus von 14,4 Prozent bei den Stellenbesetzungen“, freut sich Steinbauer.

Fachkräftemangel deutlich zu spüren. Besetzungsschwierigkeiten gibt es allerdings in Technik- und Handwerksberufen, in der Gastronomie sowie in der Transportwirtschaft. „Die Betriebe spüren die Auswirkungen des Fachkräftemangels in diesen Branchen sehr deutlich. Die Anforderungsprofile passen jedoch vielfach nicht mit den Qualifikationen der Jobsuchenden zusammen“, erklärt der AMS-Leiter.