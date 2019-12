Die gute Auftragslage in der Wirtschaft und die milde Witterung sorgen im Bezirk Zwettl für Arbeitslosenzahlen, die unter dem Vorjahreswert liegt.

Ende November waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl 678 Personen, davon 308 Frauen und 370 Männer, arbeitslos gemeldet. Das sind um 75 Jobsuchende weniger als im Vorjahr. 128 Personen nutzen aktuell diverse Schulungsangebote des AMS.

„Im Waldviertel ist die Arbeitslosigkeit am stärksten gesunken. Insgesamt sind im letzten Monat 239 Personen in das Vormerkregister des AMS Zwettl zugegangen, während 187 ausgeschieden sind. Davon konnten 85 eine Beschäftigung aufnehmen, 21 sind in eine Qualifizierungsmaßnahme eingetreten und in 81 Fällen wurde die Vormerkung aus sonstigen Gründen beendet“, sagt AMS-Bezirksstellenleiter Kurt Steinbauer.