Bezirk Zwettl: 561 offene Stellen

Vom Zwettler Arbeitsmarktservice kommen zum Start des neuen Jahres wieder mal Rekordzahlen. Der Bezirk Zwettl liegt mit der aktuellen Arbeitslosenquote trotz des üblichen saisonalen Anstieges im Dezember bei 2,3 Prozent – also bei einer Vollbeschäftigung. Das bedeutet gleichzeitig die niedrigste Quote in ganz Niederösterreich.

Allerdings hat sich innerhalb des letzten Monats die Anzahl der Jobsuchenden mehr als verdoppelt. Zum Jahreswechsel waren beim AMS Zwettl 1.031 Personen, davon 261 Frauen und 770 Männer, arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem November ist das ein Zuwachs von 567 Personen, während der Vorjahresvergleich einen leichten Rückgang um 24 Personen (minus 2,3 %) zeigt.

„Der starke, saisonale Zustrom in die Arbeitslosigkeit ist im Dezember durchaus normal. Viele Betroffene werden nur sehr kurz und vorübergehend arbeitslos sein, weil sie von ihren Arbeitgebern Einstellungszusagen innerhalb von drei Monaten erhielten“, berichtet Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

Aktuell sind 561 offene Stellen sofort verfügbar. Gegenüber dem Dezember 2021 sind das um 159 Stellen (+39,6 % ) mehr. Bei den Lehrstellensuchenden – aktuell sind 18 Personen vermerkt – ist ein Anstieg von 100 Prozent gegenüber dem Dezember 2021 mit nur 9 Lehrstellensuchenden zu verzeichnen. Derzeit sind 104 offene Lehrstellen beim AMS Zwettl gemeldet.

Der niederösterreichische Arbeitsmarkt habe sich laut Steinbauer im Laufe des Jahres 2022 gut entwickelt und ist trotz schwieriger werdender Rahmenbedingungen stabil. Die Beschäftigung bleibt auf hohem Niveau, und die Anzahl an sofort verfügbaren offenen Stellen ist auf einem Allzeithoch. „Die November-Arbeitslosenquote lag im Bezirk Zwettl mit 2,7 % noch immer auf Vollbeschäftigungsniveau und um 0,3 %-Punkte unter dem Vorjahreswert und sogar um 1,1 %-Punkte unter dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019“, analysiert Steinbauer.

Viele Möglichkeiten für die Arbeitssuchenden

Für 2023 verheißen die Prognosen ein stagnierendes Wirtschaftswachstum. Die Arbeitslosenzahlen werden aus diesem Grund laut AMS leicht steigen, wobei eine anhaltend starke Arbeitskräftenachfrage erwartet wird. Im AMS-Fokus würden daher Jobvermittlung und hochwertige Qualifizierung stehen. Arbeitslose Personen, die nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss haben oder deren Qualifikation am Arbeitsmarkt nicht (mehr) verwertbar ist, steht darüber hinaus ein attraktives Schulungsangebot zur Verfügung.

„Eine zukunftsorientierte Ausbildung ist der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Denn gut qualifizierte Fachkräfte sind am Arbeitsmarkt immer gefragt“, zeigt der AMS-Chef auf. Derzeit sind 108 Personen in AMS-Kursen. Im Dezember 2021 gab es 114 AMS-Kurs-Teilnehmer (minus 5,3 Prozent).

