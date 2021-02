Die Corona-Pandemie hat am Arbeitsmarkt tiefe und auf längere Sicht auch nachhaltige Spuren hinterlassen. Seit dem Höhepunkt der Corona-Krise im April sank die Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl bis Oktober kontinuierlich. Derzeit steigen die Zahlen wieder.

Ende Jänner lag die Zahl der Arbeitslosen aber auch aus saisonalen Gründen höher als im Vormonat. Mit 1.617 Personen waren um 307 oder 23,4 Prozent mehr Arbeitslose gemeldet als im Dezember. Im Vergleich zum Jänner 2020 stiegen die Zahlen um 116 Personen beziehungsweise 7,7 Prozent. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, waren im Bezirk Zwettl im Jänner gegenüber dem Vorjahresmonat mit 1.730 um 92 oder 5,6 Prozent mehr Arbeitslose registriert.

Besonders im Fremdenverkehr ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr hoch, so sind in dieser Berufsgruppe mit 134 Arbeitslosen um 48 mehr gemeldet als 2020. Bei den Friseuren stiegen zudem die arbeitslosen Personen um 20 auf 26 beim AMS gemeldete.

Die Corona-bedingten Beschränkungen der Wirtschaft dämpfen die Dynamik am Arbeitsmarkt. Einmal arbeitslos geworden, dauert es für bestimmte Personengruppen — Junge ohne Berufserfahrung, die Generation 50 plus sowie Jobsuchende mit gesundheitlichen Problemen — zunehmend länger am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. „Deshalb nimmt auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen laufend weiter zu und liegt aktuell bereits mit 131 um 52 oder 65,8 Prozent über dem Vorjahr. Die größte Herausforderung in den kommenden Monaten wird daher sein, der Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken“, erklärt Zwettls AMS-Zweigstellenleiter Kurt Steinbauer.

Bedarf an Pflegekräften wird steigen

„Konsequente Vermittlung, Qualifizierung und zielgerichtete Beschäftigungsförderung sollen bei den Betroffenen für einen erfolgreichen Wiedereinstieg sorgen“, erwähnt Steinbauer. Falls eine rasche Vermittlung nicht möglich ist, steht den AMS-Kunden ein breites Angebot von bedarfsgerechten Weiterbildungs- und Umschulungsangeboten zur Verfügung. „Die Chance für entsprechende Qualifizierung sollte man unbedingt jetzt nutzen, damit man zum Zeitpunkt, wenn die Wirtschaft wieder floriert, mit fundierten fachlichen Kompetenzen in Nachfragebranchen aufwarten kann“, betont der AMS-Chef.

Sehr gute Chancen würden beispielsweise Ausbildungen im Pflegebereich oder in handwerklich-technischen Berufen bieten. Steinbauer ist überzeugt: „Der Bedarf an Pflegekräften steigt in den nächsten Jahren sehr stark. Wir fördern deshalb unter bestimmten Voraussetzungen entsprechende Ausbildungen. Und mehr denn je gilt: Handwerk hat goldenen Boden - am Arbeitsmarkt sind qualifizierte Handwerker immer gefragt.“ Im März starten daher in Edelhof AMS-finanzierte Umschulungskurse zum Tischler oder Zimmerer.