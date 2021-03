Der Bezirk Zwettl ist Ende Februar der einzige Niederösterreichs, in dem die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken ist. Die Zahl der Jobsuchenden ist hier im Vergleich zum Februar 2020 um 45 Betroffene, oder 3,4 Prozent, gesunken.

Insgesamt sind Ende Februar beim AMS Zwettl 1.292 Personen, davon 373 Frauen und 919 Männer, arbeitslos gemeldet. Darüber hinaus befinden sich 188 Personen in Schulung, um 52 Personen mehr als im Februar des letzten Jahres. Rechnet man die Schulungsteilnehmer zu den arbeitslos Vorgemerkten dazu, sind beim AMS Zwettl gegenüber dem Vorjahresmonat mit 1.480 um sieben (oder plus 0,5%) mehr Personen registriert.

„Im Bezirk Zwettl sind im Vergleich zu Ende Jänner 66,4 Prozent mehr vorgemerkte Personen in einer Aus- oder Weiterbildung und nutzen so ihre Chancen auf einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt“, erklärt Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer und berichtet zudem: „Zahlreich Saisonarbeitslose wurden nach kurzfristiger Unterbrechung in ihrem Stammbetrieb wieder eingestellt.“ Übrigens rechnet man beim AMS Zwettl in den nächsten Wochen mit weiteren Beschäftigungsaufnahmen. Derzeit verfügen nämlich mehr als 600 Personen über Einstellzusagen, die demnächst eingelöst werden.

Der Bezirk verzeichnet sowohl bei den Jugendlichen unter 25 Jahren (minus 27,4%) als auch bei den 25- bis 49-Jährigen (minus 7,3%) einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Hingegen zeigt sich Ende Februar in der Generation 50Plus im Jahresvergleich ein Anstieg um 8,3 Prozent und bei den Frauen ein Plus von 1,4 Prozent. Die Covid-Krise wirkt sich weiterhin auf die Langzeitarbeitslosigkeit aus, die im Februar bei 122 Personen liegt.