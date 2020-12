768 Personen waren Ende November waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl zur Jobsuche registriert, davon 368 Frauen und 400 Männer. Das ist ein Anstieg um 98 Betroffene, oder 14,6 Prozent, im Vergleich zum Oktober und liegt um 90 Personen, beziehungsweise 13,2 Prozent, über dem November-Wert des Vorjahres. „Seit dem Höhepunkt der Corona-Krise im April sank die Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl bis September kontinuierlich. Ab November steigt die Zahl der Arbeitslosen aber wegen des Lockdowns und aus saisonalen Gründen wieder stärker an“, erklärt der Zwettler AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

Insbesondere im Fremdenverkehr ist der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit wieder sichtbar. So sind hier Ende November mit 124 Arbeitlosen um 45 Personen, oder 54,9 Prozent mehr gemeldet als im November 2019. Zudem ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat unter den Personen mit Lehrabschluss (Plus 55 Arbeitslose) und Pflichtschulabsolventen (Plus 46 arbeitslos Gemeldete) stark gestiegen.

Auch in diesen schwierigen Zeiten sei der Arbeitsmarkt aber permanent in Bewegung. „Im November haben 68 Jobsuchende aus dem Bezirk eine Arbeit aufgenommen. Das sind um 17 weniger Arbeitsaufnahmen als im Vorjahr, denn saisonale Effekte und die aktuellen Beschränkungen spielen hier eine Rolle. Die Dynamik am Jobmarkt ist dennoch vorhanden: Unternehmen suchen Mitarbeiter und es werden freie Stellen angeboten“, betont Steinbauer. So sei es in diesem Jahr bisher bereits 2.528 Arbeitslosen aus dem Bezirk gelungen, ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme zu beenden.

Im Zentrum der Aktivitäten des AMS in Zusammenarbeit mit den Arbeitssuchenden stehe jedenfalls immer die rasche Vermittlung. Damit soll der finanzielle Schaden der Betroffenen in Grenzen gehalten und ein Abgleiten in die Langzeitarbeitslosigkeit verhindert werden. Falls dies mangels Qualifikation oder aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht gelingt, steht ein breites Spektrum an Aus- und Weiterbildungsangeboten zur Verfügung. „Den Fokus richten wir dabei auf eine bedarfsgerechte Qualifizierung, welche die Jobchance der Absolventen deutlich verbessern soll“, meint der AMS-Chef.