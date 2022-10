Nur 396 Arbeitslose im Bezirk Zwettl

„Unser Bezirk weist derzeit die niedrigste September-Arbeitslosigkeit seit dem Jahr 2000 auf, und die Zahlen sind in allen Alterskategorien rückläufig“, freut sich Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer über die niedrigste September-Arbeitslosigkeit seit mehr als 20 Jahren. Mit Ende September waren „nur“ 396 Personen beim AMS Zwettl arbeitslos gemeldet – um 100 Personen oder 20,2 Prozent weniger als im August.

Von den 396 Arbeitslosen sind 177 Frauen und 219 Männer arbeitslos vorgemerkt. Gegenüber dem vorjährigen September ging die Arbeitslosenrate um 62 Betroffene oder 13,5 Prozent zurück. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, dann befinden sich 522 Personen auf Jobsuche (-14 % gegenüber dem Vorjahr bzw. -26 % gegenüber September 2019).

Der Bezirk Zwettl liegt auch beim Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit im NÖ-Spitzenfeld. Aktuell sind 27 Personen ein Jahr oder länger auf Jobsuche. In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Langzeitarbeitslosigkeit um 68,6 Prozent rückgebaut – laut Steinbauer ist das der zweitstärkste Rückgang unter allen NÖ-Bezirken.

Viele offene Stellen

„Nicht alle offenen Stellen sind beim AMS gemeldet“, weiß WBNÖ-Direktor Harald Servus. Foto: WB

Ende September waren beim AMS Zwettl mit 573 freien Stellen um 99,7 Prozent mehr als vor der Krise im Jahr 2019 gemeldet. Laut dem Wirtschaftsbund-Stellenmonitor sind es aber noch mehr freie Stellen. Laut WBNÖ-Direktor Harald Servus suchen die Unternehmen im Bezirk Zwettl in Wirklichkeit 678 Mitarbeiter. „Dieser Unterschied ergibt sich daraus, dass nicht alle offenen Stellen beim AMS gemeldet werden, sondern die Unternehmen sich auch selbst auf Mitarbeitersuche machen“, erklärt Servus. Am meisten betroffen vom Arbeitskräftemangel sind in Zwettl der Bau, das Baunebengewerbe, Holz- und Gebäudetechnik mit 154 offenen Stellen. Auf Platz zwei liegen Tourismus, Gastgewerbe und Freizeit mit 111 Jobangeboten, gefolgt von den Bereichen Handel, Logistik und Verkehr mit 108 offenen Stellen.

Heuer schon 1.300 Stellen besetzt

„Knapp 45 Prozent aller Jobsuchenden im Bezirk Zwettl haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme bzw. mehr als 40 Prozent sind älter als 50 Jahre.“ Seit Jänner haben die AMS-Berater bereits über 4.300 Vermittlungsvorschläge den AMS-Kunden unterbreitet und knapp 1.300 freie Stellen wurden mit einer passenden Arbeitskraft besetzt – gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 16,3 Prozent. Insgesamt 1.779 Jobsuchende haben von Jänner bis September ihre Arbeitslosigkeit beenden können.

Lehrlinge weiterhin gefragt

Jugendliche, die eine Lehre machen wollen, werden von den Unternehmen händeringend gesucht. Diese stehen einem Überangebot an Lehrstellen gegenüber. Ende September gab es 95 sofort verfügbare Lehrstellen, um zwei Drittel (+38) mehr als 2019 vor Corona.

Alte Modelle

