Schwache Konjunktur auch in Zwettl bemerkbar

Die schwache Konjunktur sorgte auch im April für einen österreichweiten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der Bezirk Zwettl ist ebenfalls mit einem Plus von 14 Arbeitslosen gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr betroffen. Ende April waren beim AMS Zwettl 456 Personen, davon 193 Frauen und 263 Männer, vorgemerkt. Die Arbeitslosigkeit ist damit von März bis April zwar um 132 Betroffene gesunken (minus 22,4 %), gegenüber dem Vorjahr hingegen um 3,2 % leicht angestiegen. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau April 2019 verzeichnen wir jedoch weiterhin einen deutlichen Rückgang um 24,8 % oder 150 Personen“, analysiert AMS-Geschäftsstellenleiter Kurt Steinbauer.

Größter Fokus liege beim AMS derzeit klarerweise bei der Ausbildung von Fachkräften. In durch die Bank allen Berufssparten wird dringend Personal gesucht. „Im Zuge unserer Qualifizierungsoffensive 2023 konnten heuer in Niederösterreich bereits 979 Kunden eine passgenaue Fachausbildung starten. Im Bezirk Zwettl waren es bislang 23 Personen. Darüber hinaus konnten im laufenden Jahr bereits 569 Stellen – exakt so viele wie im Vorjahr – mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden“, berichtet Steinbauer. Ebenso wurde die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte auf 24 Personen reduziert.

Auch wenn die Personalsuche die Unternehmen aufgrund des demografischen Wandels vor große Herausforderungen stellt, empfiehlt das AMS-Chef die Stellenangebote unbedingt zu melden. Das sorge für Transparenz am Arbeitsmarkt, und die Besetzungschancen steigen.

