Zwettl: Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt ist AMS wichtig

Etwas anders die Entwicklung im Arbeitsmarktbezirk Zwettl: Hier wird ein minimaler Anstieg um zwei arbeitslose Frauen oder 0,8 Prozent verzeichnet. Die Erwerbsbeteiligung der Frauen in Niederösterreich liegt weiterhin mit 80 Prozent unter jener der Männer (82 Prozent).

„Solange eine Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt nicht erreicht ist, hat das AMS das Ziel, jobsuchende Frauen verstärkt zu unterstützen. 2023 werden wir deshalb mindestens 52 Prozent an arbeitsmarktpolitischen Fördermitteln für Frauen aufwenden“, betont Steinbauer.

Mit Blickrichtung Internationaler Frauentag am 8. März verweist das AMS auf interessante Angebote für Frauen, die das ganze Jahr hindurch in Anspruch genommen werden können. Vor allem Frauen, die nur eine geringe Ausbildung vorweisen können, steht eine breite Palette an maßgeschneiderten Qualifizierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung. Übrigens: Zum Welt-Frauentag halten die NÖ AMS-Berater für alle Kundinnen, die am 8. März in die Geschäftsstelle kommen, eine kleine Aufmerksamkeit bereit.

Arbeitslosen-Zahlen gehen wieder nach oben.

Nach 24 Monaten rückläufiger Entwicklung ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk im Februar im Vergleich zum Vorjahr nach längerer Zeit wieder leicht angestiegen. Ende Februar waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl insgesamt 1.019 Personen, davon 263 Frauen und 756 Männer, arbeitslos vorgemerkt. Das ist zwar gegenüber dem Jänner ein Rückgang um 232 Betroffene (-18,6 Prozent). Im Vorjahresvergleich zeigt sich hingegen ein Plus von 65 Personen (+6,8 Prozent).

Der Zwettler AMS-Leiter Kurt Steinbauer erklärt die Zahlen klar mit dem Ende der Saisonarbeitslosigkeit. „Die Saisonarbeitslosigkeit erreichte im Jänner ihren Höhepunkt, wird jedoch bis Ende März größtenteils abgebaut sein. Rund 600 unserer kurzfristig vorgemerkten Kundinnen und Kunden verfügen jedenfalls über eine Einstellungszusage von ihrem früheren oder neuen Arbeitgeber“, analysiert Steinbauer die aktuellen Arbeitsmarktdaten.

Die Arbeitsmarktdaten des Bezirkes

Die Zahlen vom Februar 2023 (Februar 2022 in Klammer):

Arbeitslose: 1.019 (954), +65 oder +6,8 %

Sofort verfügbare offene Stellen: 522 (415), +107 oder +25,8 %

Personen in AMS-Kursen: 141 (131), +10 oder +7,6 %

Lehrstellensuchende: 7 (14), -7 oder -50 %

Sofort verfügbare offene Lehrstellen: 71 (45), +26 oder +57,8 %

Quelle: Arbeitsmarktservice Zwettl, Stand 28.2.2023

