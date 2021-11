Bärenhof wird „Kolm“

Als „einmal Rohbau und zurück“ bezeichnet Gastronom Michael Kolm sein aktuelles Projekt: Er baut sein Restaurant, den Bärenhof, um.

„Im ersten Lockdown hatte ich Zeit, um über meinen Beziehungsstatus zum Bärenhof nachzudenken und mich zu fragen: Wo will ich hin, welchen Markt müssen wir bedienen?“ Damit kam die Entscheidung zum Umbau des mittlerweile 16 Jahre alten Lokals. So bekommt der Innenbereich ein neues Fensterkonzept, bei dem Gäste in Holznischen sitzen können.

Die mittlerweile knapp 400 Weinpositionen werden mit einem begehbaren Weinraum im Lokal erlebbar gemacht, ein offener Kamin in der Mitte bietet wohlige Atmosphäre. Beim Eingang wird ein Lounge-Bereich installiert, ein Teil der Küche wird in das Lokal verlagert: „Damit können uns die Gäste zusehen und kontrollieren, dass wir eh Gas geben“, lacht Kolm. Bei der Inneneinrichtung setzt der Gastronom auf wertvolle Eichentische ohne Tischtücher: „Der Tisch ist eine Bühne, auf der gesungen, gelacht und geweint wird. Dem wollen wir gerecht werden.“ Mit dem Umbau gibt es auch einen neuen Namen für das Lokal: Es soll künftig nur mehr „Kolm“ heißen. Eine neue Homepage ist bereits in Arbeit.

Im Außenbereich sollen außerdem ein neuer Kiosk, ein Sonnenplatzerl und ein Gastgarten entstehen. Für die Ausflugsgäste des angrenzenden Bärenwalds soll es warme Speisen auf Selbstbedienungs-Basis geben.

Neu eröffnet werden soll am 15. Dezember. Bis dahin experimentiert Kolm aber bereits in der Küche: Er hat einen Grüntee mit Marille angesetzt: „Einen sogenannten ‚Kolmbucha‘ also“, lacht er.