Kastenwagen rutsche mit schlechten Reifen in Graben .

Der Winter hat die Region noch immer voll in Griff – es schneit stark und die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt. Zumindest war es am 18. März so. Trotz dieser tiefwinterlichen Verhältnissen war ein Kastenwagen mit sehr schlechten Reifen unterwegs. Dieses Zusammenspiel führte zu einem nachmittägigen Einsatz der Feuerwehr Arbesbach bei Schwarzau.