Aus dem Badeteich in Arbesbach musste ein im Eis eingebrochener Mann geborgen werden. Das 30 Zentimeter dicke Eis machte die erstmals durchgeführte Übung möglich. Die Feuerwehr appelliert in diesem Zusammenhang an die Bevölkerung, die Eisfläche am Badeteich nicht zu betreten. Denn dann würde aus einem Übungszenario möglicherweise bitterer Ernst.