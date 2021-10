Gemeinderat: Budget wurde adaptiert

Einige neue Investitionen machten einen Nachtragsvoranschlag in der Gemeinde notwendig. So war eine Straße zum neuen FF-Haus bisher nicht im Budget berücksichtigt. Auch eine erhöhte Investition in den Breitbandausbau wurde hinzugefügt.

Mehr Geld als bisher veranschlagt soll auch in die Wasserversorgung gesteckt werden. „Da wir ohnehin den Bohrbrunnen ausbauen, bringen wir noch ein paar weitere Arbeiten unter“, erzählt Bürgermeister Martin Frühwirth. Eine Adaptierung von Hoch- und Tiefbehältern sei so nun vorgesehen.

Schlechte Nachrichten gibt es für alle Benützer des Wohnwagenstellplatzes. Nach Adaptierungsarbeiten sieht sich die Gemeinde zu einer Gebührenerhöhung gezwungen. Stromversorgung, Wasser und Untergrund wurden erst kürzlich erneuert. „Mit den sieben Euro waren wir unter dem Durchschnitt. Mit der Anpassung auf zwölf Euro sollten wir jetzt wieder für mehrere Jahre auskommen“, meint Bürgermeister Frühwirth.