Eine 19-Jährige aus Ludweis-Aigen, Bezirk Waidhofen, lenkte am 30. August gegen 18 Uhr am elterlichen Grundstück ihres Freundes ein Quad. Am Sozius fuhr ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Waldhausen, Oberösterreich, mit. Im Zuge der Fahrt dürfte die 19-Jährige auf einer abschüssigen Wiese die Beherrschung über das Fahrzeug verloren haben. Das Duo stürzte über eine vier Meter hohe, annähernd senkrechte Steinmauer in die Tiefe. Dort kamen die beiden vor einer Garageneinfahrt zu liegen.

Zum Unfall rückten zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarztwagen sowie ein Notarzhubschrauber aus. Die 19-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Zwettl gebracht. Der 24-Jährige musste mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum Krems geflogen werden. Beide Personen trugen weder einen Helm, noch sonstige Sicherheitsausrüstung.