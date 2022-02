Gemeinsames Fahrzeug hat sich bewährt

Seit dem Vorjahr gibt es im Raum Langschlag und Arbesbach eine neue Struktur beim Roten Kreuz. Die beiden zur RK-Bezirksstelle Zwettl gehörenden Dienststellen verfügen nur mehr gemeinsam über ein Einsatzfahrzeug, das wöchentlich den Standort wechselt. Der Dienstplan läuft laut Bezirksgeschäftsführer Manfred Ehrgott sehr gut.

„Wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass es bei der 2017 durchgeführten Evaluierung der Einsatzfahrzeuge seitens des Roten Kreuzes im Land Niederösterreich zu viele Einsatzfahrzeuge im ehemaligen Gerichtsbezirk Groß Gerungs gegeben hat. Daraufhin wurden zwei Fahrzeuge gestrichen“, erklärt Ehrgott. Diese Streichung sei „am Papier“ erfolgt. Ein Fahrzeug kam dann auch weg, eines blieb in Langschlag bzw. Arbesbach. „Im Vorjahr haben wir nach längeren Debatten erreicht, dass dieses Fahrzeug auch wieder in der Statistik aufscheint“, sagt Ehrgott.

Seither gibt es einen neuen Einsatzplan in den Dienststellen Arbesbach und Langschlag: „Jeweils wöchentlich wechseln sich diese Dienststellen ab, auch das eine Einsatzfahrzeug wechselt den Standort. Das funktioniert sehr gut, denn bisher haben die Bewohner anscheinend nicht viel von dieser Änderung mitbekommen. Es gab bisher keinerlei Beschwerden.“

Gegenseitige Unterstützung bei Bedarf

Sollte es im Raum Langschlag/Arbesbach zu vermehrten Einsätzen kommen, dann helfen die angrenzenden Rot-Kreuz-Stellen aus. „Entweder übernehmen wir Zwettler diese Einsätze oder der Arbeitersamariterbund Groß Gerungs. Es haben aber auch die Kollegen aus Weitra oder aus dem oberösterreichischen Liebenau ausgeholfen. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Diese Zusammenarbeit gibt es schon seit vielen Jahren“, betont Ehrgott.

Fakt sei jedoch, dass die Krankentransporte immer termingerecht stattfinden und auch bei Notfällen oder Unfällen die Rot-Kreuz-Sanitäter raschest in Einsatz gehen würden. Von einer Schließung der Rot-Kreuz-Dienststellen Langschlag und Arbesbach sei nie die Rede gewesen, im Gegenteil: „Wir haben in den vergangenen zwei Monaten viel Geld für sie in die Hand genommen und elektronische Schließanlagen installiert.“

Derzeit gibt es beim Roten Kreuz Zwettl, zu dem die Dienststellen Arbesbach, Langschlag und Martinsberg gehören, 20 Einsatzfahrzeuge und um die 400 Mitarbeiter im Rettungsdienst. „Natürlich bräuchten wir überall noch freiwillige Mitarbeiter. Je mehr Mitarbeiter, desto weniger Arbeit gäbe es für jeden Einzelnen. Seit zwei Jahren laufen ja alle auf Vollgas. Durch Corona sind die Einsätze gestiegen. Im Vorjahr hatten wir um 2.000 mehr Einsätze als 2020“, betont Ehrgott.

All diese Herausforderungen werden von den Rot-Kreuz-Mitarbeitern bestens bewerkstelligt: „Mit den Nachbardienstellen sowie dem Arbeiter-Samariterbund in Groß Gerungs ist die Zusammenarbeit hervorragend. Alle haben ja ein Ziel vor Augen: Das Wohl der Bevölkerung“, meint Ehrgott.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden