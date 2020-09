Das Trinkwasser ist in Teilen von Arbesbach verunreinigt. Die Gemeinde reagierte sofort und nahm die betroffene Quelle vom Netz. 200 Haushalte wurden sofort darüber informiert.

„Die starken Regenfälle in den letzten Tagen dürften zur Verunreinigung dieser Quelle geführt haben. Nachdem ein Arbesbacher uns informiert hat, dass das Leitungswasser komisch riechen würde, hat unser Wassermeister die Quelle sofort vom Netz genommen“, betont Bürgermeister Martin Frühwirth gegenüber der NÖN. Von der möglichen Verunreinigung wurden dann sofort rund 200 Haushalte verständigt. „Wir haben Schreiben verteilt, dass man das Wasser nicht trinken solle“, so der Bürgermeister.

Proben an Labor geschickt

Diese Runde durch Arbesbach wurde am Montag wiederholt. „Nachdem die Quelle von einem Sachverständigen der Bezirkshauptmannschaft besichtigt worden ist und die Verkeimungsanlage nicht angeschlagen hat, wurde uns geraten, die betroffene Bevölkerung zu informieren, dass das Wasser in abgekochten Zustand verwendet werden könne“, betont Frühwirth.

Mittlerweile wurden auch schon Proben an ein Labor geschickt und die Leitungen gespült. „Wir rechnen mit einem Laborbefund in den nächsten Tagen. Ob und wann wir diese Quelle ans Netz anschließen werden, steht noch nicht fest. Aufgrund der vielen Niederschläge brauchen wir diese eine Quelle nicht unbedingt für die Trinkwasserversorgung. Unser Ziel ist es aber, die Quelle sobald als möglich wieder an die Wasserversorgung anzuschließen“, meint der Bürgermeister, der von der Behörde die Bestätigung erhalten hat, dass die Gemeinde sofort die richtigen Schritte gesetzt habe.

Wasser in Langschlag wieder in Ordnung

Die Probleme mit einem verunreinigten Trinkwasser sind in der Gemeinde Langschlag beendet. Bei zwei Quellen seien Keime aufgetreten. In den letzten zwei Wochen konnte dieses Wasser nur in abgekochtem Zustand verwendet werden.

Zwischenzeitlich wurden alle erforderlichen Maßnahmen wie Spülungen und Chlorierung des Wassers gesetzt. Laut Gemeinde passen jetzt wieder die Trinkwasser-Werte, das Wasser kann in Langschlag und Mitterschlag wieder bedenkenlos verwendet werden.