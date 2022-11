Perspektivenwechsel: Selbstfindung in Krakau

Manchmal braucht es einfach nur einen Perspektivenwechsel. Die Frage nach dem Wohin im Leben ist schwierig, da kann ein Tapetenwechsel wahre Wunder bewirken. Der 20-jährige Arbesbacher Sebastian Lugmayr entschied sich deshalb nach der Matura für ein freiwilliges Sozialjahr im Ausland. Seit September lebt und arbeitet er in Krakau, Polen. Im Obdachlosenzentrum „Dzielo Pomocy“ will er dabei neue Lebensperspektiven gewinnen.

„Nachdem ich heuer die BASOP Zwettl abgeschlossen habe, wollte ich etwas im Obdachlosenbereich machen, weil wir das Thema in der Schule nie so richtig behandelt haben“, erzählt Lugmayr. Nach Anfragen bei mehreren Organisationen standen letzten Endes Sozialjahre in Jerusalem, Sao Paolo und Krakau zur Auswahl. Jerusalem disqualifizierte sich, da die Arbeit dort nur in einem Hospiz für Pilgerreisende stattgefunden hätte. Sao Paolo andererseits wäre doch etwas zu weit weg, und Portugiesisch-Kenntnisse waren vorausgesetzt. „In Krakau muss ich zwar jetzt auch ein wenig Polnisch lernen, aber nur im Rahmen meiner Zeit dort. Sonst ist nur Englisch notwendig“, schildert der Arbesbacher. Auch ist Krakau in nur knapp sieben Stunden mit dem Zug zu erreichen.

Elf Monate im Kapuzinerkloster

Wirklich wichtig sei am Ende aber nur, dass er jetzt in die Obdachlosenarbeit hineinschnuppern kann. Elf Monate wird er in Summe in Krakau verbringen. Seine Unterkunft befindet sich dabei in einem Kapuzinerkloster im Stadtkern. Der Kapuzinerorden ist auch für das Obdachlosenzentrum zuständig.

Die Arbeit dort ist extrem vielschichtig. „Ich bin dort gemeinsam mit einem Kollegen aus Tirol, und man kann uns so ein bisschen schmunzelnd als ‚Männer für alles‘ bezeichnen“, meint Lugmayr. So wird auch in der Sozialküche ausgeholfen oder sogar zum Äpfelpflücken gerufen.

Am meisten Spaß mache aber der Englischunterricht, den Lugmayr ein Mal die Woche für Obdachlose gibt. „Das geht natürlich nur mit jenen, die etwas fortgeschrittener sind und schon Englisch können. Das Schöne daran ist, dass man da auch tatsächlichen Kontakt mit den Menschen hat.“

Die Sprachbarriere sei trotz allem ein kleiner Wermutstropfen für ihn. „Es ist halt schade, weil man sich mit den Obdachlosen oft nur schwer verständigen kann, um ihre Geschichten zu erfahren.“ Die ersten Schritte in Polnisch sind zwar schon getan, doch die gesamte Sprache innerhalb eines Jahres zu lernen, sei ein Ding der Unmöglichkeit. „Die Sprache gehört auch zu den schwierigsten der Welt“, meint Lugmayr.

Zur wichtigsten Aufgabe im Obdachlosenheim zählt Lugmayr allerdings eine gänzlich andere: „Wir richten Brötchen her, die an Obdachlose gegeben werden, die zum ersten Mal kommen.“ Das klingt unscheinbar, hätte jedoch enorme Relevanz. „Die Menschen sollen ja dazu animiert werden, dortzubleiben und sich anzumelden, um vielleicht wieder Arbeit oder eine Wohnung zu finden.“ Auch Duschmöglichkeiten und ärztliche Untersuchungen gibt es vereint an einem Ort. „Und alles beginnt bei Tee, Kaffee und Brötchen“, sagt Lugmayr.

Vergleiche zur Obdachlosensituation in Österreich fallen ihm aufgrund fehlender Erfahrungen in unserem Land schwer. „Sicher kann ich nur sagen, dass das Sozialsystem in Polen nicht so ausgeprägt ist wie in Österreich. Es gibt einfach viel weniger Auffangnetze.“ Anschaulich sei das an der Sozialküche, in die neben Obdachlosen auch viele einkommensschwache Menschen und Pensionisten kommen.

Bei so viel Arbeit darf natürlich das Leben nicht zu kurz kommen, denn das gehört beim Erfahrungsammeln auch dazu. „Krakau ist eine wahnsinnig coole Stadt, weil sie so multikulturell ist, was mir vorher gar nicht so bewusst war“, erklärt Lugmayr. Im Gegensatz zur Landeshauptstadt Warschau sei auch die Altstadt recht gut erhalten. „Man kann hier einfach durch die Stadt schlendern und echt viel entdecken.“

Erlebnisse werden in Blogform dokumentiert

Seine Abenteuer in Krakau, egal ob Arbeit oder Freizeit, dokumentiert er auf dem eigenen Blog www.seblug.waldviertel blick.at. Jeden Montag gibt es einen Artikel zu den neuesten Erlebnissen. Zuletzt ging es beispielsweise um einen Konzertbesuch.

Noch öfter geht es für den Cineasten aber ins Kino. „Direkt im Zentrum gibt es da ein kleines tolles Kino, das auch Arthaus-Produktionen und viele europäische Filme zeigt“, berichtet Lugmayr. Im Gegensatz zu Österreich seien die Ticketpreise mit vier bis fünf Euro auch spottbillig. Ansonsten wird hin und wieder auch mit den Kollegen Hockey in der klostereigenen Turnhalle gespielt.

Ein weiteres Projekt stehe zudem in den Startlöchern. So möchte er auch die Erfahrungen von anderen Menschen dokumentieren, die ein Sozialjahr im Ausland absolvieren. „Ich habe Kontakt zu anderen Freiwilligen in den verschiedensten Ländern, die ich dafür zu ihren Erfahrungen interviewen will“, schildert Lugmayr. „Perspektivenwechsel“ nennt er das Projekt passenderweise. Die erste Ausgabe soll sich mit einem Helfer beschäftigen, der in Bosnien in einem Flüchtlingslager arbeitet.

Nach seinen bisherigen Erfahrungen würde Lugmayr das Sozialjahr im Ausland auf jeden Fall anderen angehenden Zivildienern weiterempfehlen, auch wenn der Verdienst im Vergleich zu Österreich sehr gerring ist. „Ich wohne zwar gratis, bekomme aber nur 50 Euro Taschengeld im Monat.“

Das sei aber wirklich nur Nebensache, denn am Ende drehe sich alles um den Perspektivenwechsel. „Man macht damit einen Schritt aus der eigenen Komfortzone, lernt eine andere Kultur, Menschen und Ansichten kennen. Es ist ein Jahr zur Selbstfindung und zum Bewusstwerden, was man später machen möchte.“ Deshalb gehe es auch gar nicht so wirklich darum, einen großen Unterschied für das jeweilige Projekt zu machen. Was kann schließlich eine Person im großen Ganzen ausrichten? „Es geht viel mehr darum, was man über sich selbst lernt“, meint Lugmayr.

