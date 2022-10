"Glatzerte" Reifen führten zu Sturz mit Motorrad

Laut Polizei war der Motorradfahrer am Samstag, 8. Oktober gegen 11 Uhr als Vierter einer fünfköpfigen Motorradgruppe unterwegs, er befand sich alleine auf seinem Motorrad. Von Arbesbach kommende in Richtung Rappottenstein (LB 124) kam er in einer starken Rechtskurve zu Sturz. Grund dürften die beiden angefahrenen Reifen auf seinem Motorrad in Verbindung mit der dort möglicherweise noch nassen Fahrbahn gewesen sein.

Er schlitterte gemeinsam mit dem Motorrad, quer über die Fahrbahn und blieb außerhalb des linken Straßenrandes auf einer unbefestigten Feldzufahrt liegen.

Der 49-Jährige wurde mit der Rettung Arbesbach mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Waldviertelklinikum Zwettl gebracht. Der Alkotest verlief negativ.

Das beschädigte, prinzipiell noch fahrbereite Motorrad wurde durch die Mitglieder der Motorradgruppe von der Unfallstelle geborgen. Zu sonstigen Schäden kam es nicht.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.