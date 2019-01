Die Schneemengen vom Dach mussten entfernt werden, da der Schnee die am Dach befindliche Luftwärmepumpe verlegt hatte und die Heizung im Gebäude somit still stand. Schon am Dach entfernten die Feuerwehrmitglieder auch gleich einen Großteil des Schnees vom gläsernen Vordach, sodass keine weitere Gefahr mehr für Passanten und Kunden bestand. Im Bild die fleißigen Schneeschaufler mit Sparkassen-Filialleiter Rene Edinger: Hubert Weichselbaum, Valentin Stemmer, Kommandant Clemens Huber, Reinhold Winkler. Nicht am Foto: Christoph Buxbaum.