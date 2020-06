Bei der Gemeinderatssitzung am 29. Mai wurde der Neubau des Feuerwehrhauses auf Schiene gebracht. Nachdem der Baubescheid bereits im März genehmigt wurde, konnten jetzt die Rohbau-Arbeiten an die Firma Wagner in Schönbach vergeben werden.

Die Gesamtsumme beläuft sich dabei auf rund 373.000 Euro. Sieben Firmen hatten im Vorfeld Angebote abgegeben. „Ich habe allen noch einmal die Rute ins Fenster gestellt“, sagte ÖVP-Bürgermeister Martin Frühwirth. Für den Neubau wurde mit einem Dringlichkeitsantrag der ÖVP beschlossen, ein Darlehen in der Höhe von 1,4 Millionen Euro bei der Waldviertler Sparkasse aufzunehmen. Der Baustart soll mit Ende Juli, Anfang August erfolgen. „Im Waldviertel ist klar, dass im Herbst ein Dach drauf sein muss“, sagte Frühwirth.

Ein Dringlichkeitsantrag kam von Herbert Kraus, Gemeinderat der SPÖ. Er forderte einen kommunalen Rettungsschirm für Städte und Gemeinden sowie eine 100-prozentige Abgeltung für den finanziellen Ausfall in den Gemeinden wegen der Coronakrise. SPÖ und FPÖ stimmten mit je einer Stimme für den Antrag, die ÖVP geschlossen dagegen.

Die Gebarungsprüfung vom 6. Mai wurde mit Gegenstimme von Herbert Kraus beschlossen. Der Mandatar begründete: „Im Prüfungsausschuss ist kein Mitglied der Opposition mehr vertreten. Die ÖVP kontrolliert sich selbst.“

Bei einem weiteren Tagesordnungspunkt gab es eine Neubestellung: Herbert Kraus wurde einstimmig zum EU-Gemeinderat bestimmt.

Wasserknappheit befürchtet

Der Rechnungsabschluss wurde mit einer FPÖ-Enthaltung beschlossen. Das Saldo der Gemeinde beträgt rund 207.200 Euro. Der Schuldenstand konnte von 3,33 Millionen Euro auf 3,25 Millionen gesenkt werden. Bürgermeister Frühwirth sagte dazu: „Wir haben in der Vergangenheit gut gewirtschaftet.“

Eine Hiobsbotschaft verkündete der Bürgermeister am Ende der Sitzung. So zeige der neue Pfarrbrunnen bei einer ersten Prüfung viel zu schlechte Werte bei der Wasserqualität an. „Der Mangan-Grenzwert liegt bei 0,05 Milligramm pro Liter. Wir stehen bei 0,4“, sagte Vize Veronika Stiedl. Bürgermeister Frühwirth sagte: „Es schaut schlecht aus. Das ist für mich eine Niederlage. Wir müssen überlegen, ob wir den Brunnen überhaupt zur Endausführung bringen.“

Das Wasser aus dem Brunnen hätte die Gemeinde gut gebrauchen können, betonte der Bürgermeister: „Wir stehen an. Das wäre unser Notgroschen gewesen.“ Bis auf weiteres dürfen Pools in Arbesbach aufgrund von Wasserknappheit nicht mit Wasser aus Gemeindequellen gefüllt werden.