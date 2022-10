Was hat der Schafbock da um?

„Um keine Inzucht bei unseren Kamerunschafen zu bekommen, habe ich erst überlegt, die Böcke eventuell in ein anderes Abteil zu geben. Ich wollte aber nicht herausfordern, dass sie sich gegenseitig verletzen oder aggressiv werden“, so Josef Wahlmüller.

Bei der Suche nach einer befriedigenden Lösung, stieß er auf die sogenannte „Bockschürze“. „Also habe ich mich für diese Variante entschieden. Die Böcke können so bei der Herde bleiben“, ist er froh. Wahlmüller ist gelernter Schuhmacher, Land- und Forstwirt. „Ich mache die Bockschürzen selbst, um den Tieren ein angenehmes Tragen zu gewährleisten. So habe ich auf den Riemeninnenseiten ein Fell eingenäht, damit wird das Tragen angenehm und die Böcke schwitzen dadurch nicht.“ Maßgefertigte Handarbeit für die schönen Kamerunschafe also.

