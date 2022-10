Wirbel im Gemeinderat: Eine Frage der Kosten

Das Thema Glasfaser-Ausbau macht seine Runde durch die Gemeinderäte. Zehn Gemeinden im Bezirk schlossen sich zu einem gemeinsamen Verein zur Umsetzung eines gemeinsamen Ausbaus des Internets zusammen (die NÖN berichtete). Nun soll dieser Verein zu einer GmbH ausgeweitet werden, um die auch dafür nötigen Förderungen erhalten zu können. Im Groß Gerungser Gemeinderat wurde dabei die Vorgehensweise von der dortigen Bürgerliste kritisiert. Nun kam es auch in Arbesbach diesbezüglich zu Unstimmigkeiten im Gemeinderat.

So kritisiert Herbert Kraus (SPÖ) die fehlenden Informationen zu den Kosten dieser zu gründenden Gesellschaft: „Man kann nicht ein Geschäft aufmachen und nichts über die Fixkosten wissen. Natürlich bin ich für den Glasfaser-Ausbau, und eine GmbH ist auch der beste Weg dafür, aber mit den gegebenen Informationen kann ich nicht zustimmen.“ Auch bestünde die Frage nach der Gewinnausschüttung, die bei einer GmbH im Gegensatz zum Verein möglich sei. „Ich will ja auf dem Rücken meiner Bürger keinen Gewinn machen“, sagt er. Herbert Kraus und FPÖ-Gemeinderat Franz Kropfreiter enthielten sich deshalb bei der Abstimmung.

Vizebürgermeisterin Veronika Stiedl (ÖVP), die die Gemeinderatssitzung in Vertretung von Bürgermeister Martin Frühwirth leitete, betont jedoch, dass gewisse Dinge erst nach der Gründung der GmbH festgelegt werden können. „Die Vereinbarung wurde von unabhängigen Juristen aufgearbeitet, und wir haben alle uns jetzt bekannten Informationen weitergegeben“, erklärt sie.

Bürgermeister Martin Frühwirth (ÖVP): „Kosten müssen in Feinplanung ausgearbeitet werden.“ Foto: Archiv

Das unterstreicht auch Martin Frühwirth (ÖVP): „Die Kosten müssen erst in der Feinplanung ausgearbeitet werden. Wir müssen diese GmbH aber schnell gründen, denn wenn die Förderung schlagend wird, wird sie noch heuer ausgeschüttet, und dann brauchen wir die Gesellschaft.“ So wisse man noch nicht, wie viel Arbeit auf die zwei geplanten Geschäftsführer zukommt. „Unser oberstes Prinzip ist aber, dass wir alles so schlank und günstig wie möglich machen“, betont Frühwirth. Zwei Geschäftsführer seien notwendig, damit keine Probleme entstehen, sollte einer ausfallen. Letzten Endes wurde der Gründung der GmbH mehrheitlich zugestimmt.

Neben dem großen Thema Glasfaser entschied der Gemeinderat zudem über den Kauf eines neuen Unimog-Fahrzeugs für die Gemeinde. Das alte Fahrzeug, Baujahr 1993, sei schon in die Jahre gekommen. Die Kosten der Neuanschaffung belaufen sich auf 195.000 Euro. Weiters fördert die Gemeinde die geplante Innenrenovierung der Pfarrkirche Griesbach mit 4.400 Euro.

