Laut WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic würden die Tiere seit vielen Jahren dort nisten. Sie hätten in den Schießscharten der Anlage bisher hervorragende Brutbedingungen vorgefunden. Durch das Vergittern könnten sie nun nicht mehr zu ihren Brutstätten gelangen.

"Bergdohlen brauchen Nischen in Ruinen oder Felsen, um ihre Jungen aufzuziehen. Diese Nischen zu vergittern ist rechtswidrig, grausam und eines Landes, das angeblich auf seine Natur und auf Fauna und Flora achtet, unwürdig", so Petrovic. Die Gitter in Arbesbach müssten daher sofort beseitigt werden. "Der WTV wird überdies Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstatten", kündigte die Präsidentin an.