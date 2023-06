Viertelsarchivtag in Zwettl

Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller hieß die Teilnehmer in der Stadt Zwettl herzlich willkommen. Die Archivare sind oft ehrenamtlich tätig oder in ihren, meist größeren Gemeinden angestellt. Die Ausstattung und die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und Mittel sind sehr unterschiedlich. Elisabeth Moll, die Zwettler Stadtarchivarin berichtete über ihre Tätigkeit. Die Broschüre „Zwettler Zeitzeichen“ erscheint seit 1999. Derzeit ist Band 20 über die Stadtmauer in Arbeit. Beim Projekt „Stadtgeschichte Zwettl“ werden die letzten beiden Bände über das Mittelalter und die frühe Neuzeit am 16. Juni um 19 Uhr im Sparkassensaal vorgestellt. Bei „Citerscapes“ werden seit 2017 die Klosterlandschaften der Zisterzienser von siebzehn Partnern aus sechs Ländern aufgearbeitet. Bei Landstraße 53, die Sonnentor Stadt-Lofts handelt es sich um ein historisches Gebäude in dem erlebbare Geschichte durch Hörstationen, Schaukastl und Fundstücke präsentiert werden soll. Eine Publikation über Peter Härtling beschäftigt die Archivarin, weil der deutsche Schriftsteller 1945 in Zwettl gestrandet war und einige Zeit hier gelebt hat.

Johannes Leitner, der Leiter des Archivs der Evangelischen Kirche in Österreich informierte über das Arbeiten mit Bildern im Archiv. Es ging um das Erfassen, Übernehmen, Digitalisieren, Bearbeiten und Dokumentieren. Inhalt des Vortrags waren auch die rechtlichen Grundlagen und die Fristen, die zu beachten sind. Elisabeth Loinig erläuterte die derzeit möglichen Förderungen für einzelne Gemeindeprojekte. Ein Gemeindearchivkurs wird im Herbst starten. Der Niederösterreichische Archivtag findet am 10. November in St. Pölten statt. In der Tagebuchaktion werden entsprechende Aufzeichnung gesucht, aufgearbeitet und auf Wunsch auch wieder zurückgegeben. Sie plant Onlineseminare über Datenschutz und Archivtektonik. Durch Informationen für die Amtsleiter soll die Zusammenarbeit zwischen den Gemeindeämtern und den Archivaren verbessert werden. Die Archivare der Stadt Langenlois stellten ihren vor kurzem erstellten Imagefilm vor. Zum Abschluss des Viertelsarchivtages konnten Interessenten an einer Führung durch das Stadtmuseum Zwettl teilnehmen.

Die Archivare der Waldviertler Gemeinden beim Viertelsarchivtag mit (in der Mitte) Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller, Elisabeth Loinig und Elisabeth Moll Foto: Stadtgemeinde Zwettl