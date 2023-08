200 „Mohnstrudelwanderer“ hatten das Viadukt als Ziel

Fast 200 Wanderer folgten der Einladung des Mohndorfs Armschlag. Unter Leitung von Thomas Frühwirth hatte ein großes Team an Helfern den Tag bestens vorbereitet. Der Weg führte über Bernreith zum großartigen, kurz vor dem 1. Weltkrieg für die Bahnstrecke gebauten Viadukt beim Weyerteich. Dort war auch die Labstelle untergebracht. Am Ziel im schattig gelegenen Mohngarten wurden die Rückkehrer von der Mohndorfgemeinschaft bestens bewirtet. Die größte Gruppe mit 47 Wanderern kam mit einem Bus aus Rohrbach in Oberösterreich. Der zweite Platz ging an die Sektion WaSchi der Sportunion Ottenschlag. Dritte wurden die Wanderer aus Großnondorf. Die meterlangen Mohnstrudel als Siegerpreis erfreuten die jeweiligen Gruppen sehr.