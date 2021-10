Auf sehr launige Weise brachte der Fachexperte seine jahrelange Praxiserfahrung in verständlicher Form den zahlreich erschienenen Zuhörern nahe. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Gruppe „Zizipe“. „Aus meiner Erfahrung kann ich feststellen, dass die Behandlung mit der Cannabis-Therapie große Erleichterungen für Patienten mit chronischen Schmerzen bringen“, meinte Pinsger. Er betonte, dass alles unter ärztlicher Kontrolle und mit standardisierten Cannabinoid-Präperaten erfolgen muss.

Erst ab 2022 wird der chronische Schmerz nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Krankheit anerkannt. Das ist umso erstaunlicher, als allein in Österreich rund 350.000 Menschen chronische Schmerzen in den unterschiedlichsten Ausrichtungen ertragen und die Kosten daraus auf jährlich sechs Milliarden Euro geschätzt werden. Hier ist also rasch Hilfe notwendig.

Martin Pinsger betreibt das Schmerzkompetenzzentrum in Bad Vöslau, wo drei Ärzte und etwa zwanzig Therapeuten und Experten zusammenarbeiten. Er hat gemeinsam mit Thomas Hartl zwei Bücher zum Thema Schmerz verfasst, die auch großen Anklang finden. Ein Grund für den Veranstaltungsort Mohndorf Armschlag war, dass er ganz in der Nähe einen Teil seiner Kindheit und Jugend verbracht und seine zweite Heimat gefunden hat. Das vor rund fünfzig Jahren von seinem Vater erworbene Sägemühlengebäude im Ortsteil Grafemühle will er nun als Ordinationszentrum ausbauen.