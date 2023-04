Göpfritz an der Wild wird Schmetterlingsparadies mit „Natur im Garten“

Die Gemeinde Göpfritz will einen konkreten Beitrag zum Artenschutz leisten. Deshalb rief man gemeinsam mit der NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“ am Sonntag zum „Schmetterlingssonntag“ in Niederösterreich auf. Schmetterlinge und Falter sind mit ihrer Farbenpracht und Zartheit wunderschöne, bezaubernde Geschöpfe und sind wichtige Bestäuber, die es zu schützen gilt. Ihre Bedeutung von der Raupe zum Falter wird oftmals für unser Ökosystem unterschätzt, bei rund 4.000 Schmetterlingsarten in Österreich sind mehr als die Hälfte gefährdet.

Im Gemeindeamt Göpfritz sowie beim Nah & Frisch sind nun Schmetterlings-Samensackerl erhältlich. Jeder kann so selbst Futterstellen anlegen und Schmetterlinge schützen. Wie eine Futterstelle mit wenig Aufwand richtig angelegt und gepflegt wird oder warum diese für den Artenschutz so bedeutend sind, erklären die Experten von „Natur im Garten“ unter www.naturimgarten.at/schmetterlinge.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.