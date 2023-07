Bärenwald Arbesbach: Startschuss für Gehege- und Besucherweltausbau

Der Bärenwald in Arbesbach wird weiter ausgebaut. Derzeit leben die drei Bären Brumca, Erich und Mark in Gehegen auf 1,6 Hektar.

Ein nördlich angrenzendes Waldstück von 1,2 Hektar wurde vom Gastronom Michael Kolm erworben und an den „Bärenwald Arbesbach“ verpachtet. Haubenkoch Kolm hat sein Restaurant um einen Outdoorkiosk ergänzt, der Bärenwald Gästen nun 7 Tage die Woche innovative Mahlzeiten und Snacks bietet.

Sigrid Zederbauer, Betriebsleiterin des Bärenwald, wörtlich: In den letzten Jahren konnten wir rund 40 000 Gäste pro Saison begrüßen. Mit dem Ausbau können wir einerseits den Tourismusstandort stärken. Anderseits gibt es leider außerhalb Österreichs nach wie vor Bären, die unter entsetzlichen Bedingungen leben. Ihnen wollen wir in Zukunft im Bärenwald ein möglichst artgerechtes Leben bieten. Die Vermittlung von Tierschutzinhalten wird künftig im Angebot des Bärenwald einen deutlichen Schwerpunkt bekommen. Dies wird infrastrukturell nicht nur durch den erweiterten Besucherweg mit interaktiven Stationen, sondern vor allem auch durch die neue Indoor-Ausstellung und das neue Gebäudegeschoß mit Seminarraum möglich. Aber auch personell wird aufgestockt, um künftig eine breitere Palette an buchbaren Programmen anbieten zu können. Das Interesse an unseren Tierschutzthemen ist nicht nur innerhalb der Vier Pfoten Unterstützer groß. Auch Freizeitgäste fragen oft nach individuell buchbaren und vor allem durch persönliche Betreuung vermittelte Packages.

Die Erweiterung des Bärenwald Arbesbach berücksichtigt künftig inhaltlich auch weit über das Bärenthema hinweg reichende Tierschutzthemen.

Abgesehen von der Erweiterung für potenzielle Schützlinge wird Vier Pfoten auch den Besucherweg verlängern. „Wir wollen mit interaktiven Stationen das Thema Tierschutz erlebbarer machen, erzählt Zederbauer. „Denn abgesehen von unserer Mission, uns um Bären aus schlechten Haltungsbedingungen zu kümmern, haben wir auch einen klaren Bildungsauftrag. Es ist unser Anliegen, ein besseres Miteinander von Mensch und Tier zu fördern.

In Österreich haben Vier Pfoten und der Bärenwald ihre Ziele erreicht. Alle Bären aus schlechter Haltung konnten gerettet und übernommen werden. Die Privathaltung von Bären ist seit 2019 endlich gesetzlich verboten.

Aber in den österreichischen Nachbarländern Slowenien und Tschechische Republik gibt es noch einige Bären, die nicht artgerecht gehalten werden z.B. als Zirkusbären, Restaurant Attraktion oder in Schlossgräben. Aber auch in Südosteuropa leben noch zahlreiche Bären in schlechter Haltung. „Der Bärenwald Arbesbach wäre bereit, in den neuen Gehegen verstärkt solche „Bären-Notfälle unterzubringen. Darüber hinaus wollen wir uns auch für gesetzliche Veränderungen einsetzen - mit dem Ziel, letztendlich alle Bären vor einem qualvollen Leben zu bewahren, sagt Sigrid Zederbauer.

Der Vorstandsvorsitzende von Vier Pfoten Josef Pfabigan, der an der Gründung der Vier Pfoten maßgeblich beteiligt war, schilderte, wie aus einer Vision durch Engagement und vielen Unterstützern Wirklichkeit wurde.

Josef Pfabigan: „Vor rund 25 Jahren rettete Vier Pfoten die ersten Bären, sie fanden im Bärenwald Arbesbach ein tiergerechtes daheim. Die Erweiterung dieses Schutzzentrums ist nun ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Denn wir engagieren uns immer auch für nachhaltige Lösungen, in Form von Aufklärung, Bewusstseinsbildung, Gesetzesänderungen. Der Bärenwald Arbesbach als Bildungszentrum für Tierschutz ermöglicht es uns dabei, jetzige und kommende Generationen für Fragen des Tierwohls und der Verantwortung für Tiere zu sensibilisieren.

Josef Pfabiga, Vorstandsvorsitzender von Vier Pfoten, vor der Tafel, die das gesamte Areal des Bärenwalds mit der Erweiterung zeigt. Foto: Adelheid Kamin