Echsenbach will noch familienfreundlicher werden

Die Marktgemeinde Echsenbach möchte noch stärker als bisher eine Gemeinde sein, in der Menschen aller Altersgruppen gerne leben. Deshalb wurde kürzlich der Audit-Prozess zur Zertifizierung als „Kinder- und Familienfreundliche Gemeinde“ gestartet. Dabei werden alle Generationen eingebunden und gemeinsam erhoben, welche familienfreundlichen Angebote und Hilfestellungen es schon gibt. Darauf aufbauend werden dann Ideen und Anregungen gesammelt und daraus Ziele und Projekte für noch mehr Familienfreundlichkeit in Echsenbach entwickelt, die in den nächsten Jahren auch umgesetzt werden.

„Ganz wichtig sind uns dabei die Anregungen und Ideen von den Gemeindebürgern! Ob jung oder alt, Single oder mit Familie, alteingesessen oder zugezogen – die Einwohner sollen uns sagen, welche Angebote sie bereits schätzen und was in unserer Gemeinde noch fehlt und umgesetzt werden soll“, so die Audit-Leiterin Gemeinderätin Kerstin Scharf. Beginnend von Schwangerschaft und Geburt über (Klein-)Kinder, Jugendliche, Erwachsene (mit und ohne Kinder) bis hin zu Senioren sowie pflegenden Angehörigen werden alle Lebensphasen berücksichtigt.

Bis Herbst 2023 haben die Bürger die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Ideen zur Kinder- und Familienfreundlichkeit einzubringen. Dazu wird es einen Ideenpostkasten, spezielle Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sowie drei Workshops geben, die gemeinsam mit Prozessbegleiterin Manuela Hirzberger (NÖ.Regional) veranstaltet werden.

