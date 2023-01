Groß Gerungser Standesamt digitalisiert

Werbung

Seit Ende 2014 arbeiten Österreichs Standesämter digital. Der Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband Groß Gerungs hat jetzt auch alle Bücher und Register digitalisiert.

Mehr als 36.000 Buch- und Registereinträge sind am Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband Groß Gerungs nun per Mausklick abrufbar. Mit der Digitalisierung aller Familien-, Ehe- und Sterbebücher sowie der Staatsbürgerschaftsevidenz ist die Behörde Vorreiter in der Digitalisierung.

„Die Suche nach alten Daten ist nun um einiges einfacher und schneller“, freuen sich Standesbeamtin Eva Träxler und Stellvertreterin Cornelia Fuchs über den erfolgreichen Abschluss des Projekts. „Standesamtsdaten sind sehr sensible Daten, die man nicht so einfach aus der Hand geben darf bzw. die strengen Vorschriften unterliegen. Jeder Bearbeitungsschritt – von der Abholung, über die Digitalisierung bis hin zur Wiederanlieferung der alten Bücher – war genau geplant, dokumentiert und kontrolliert.“

Digitalisiert wurden alle Schriftstücke, die von Anbeginn der Standesämter 1939 bis November 2014 im Zuge der Arbeit erstellt wurden. Das beinhaltet nicht nur die am Amt aufliegenden Bücher, sondern auch all jene Unterlagen, die im sogenannten Zweitakt bei der Bezirkshauptmannschaft Zwettl aufbewahrt wurden.

Mehr als 36.000 Akten sind nun elektronisch erfasst und abrufbar. Dass diese ins System kamen, bedeutete einen großen Arbeitsaufwand. Um die alten Bücher überhaupt scannen zu können, wurden Sie mit großer Sorgfalt aufgetrennt und für die Digitalisierung vorbereitet. Da vor allem die älteren Bucheinträge händisch und teilweise in Kurrentschrift verfasst sind, musste die Beschlagwortung quasi per Hand, also von Personen, die die alte Schrift noch lesen können, erledigt werden. Schlussendlich wurden alle Bücher wieder in den ursprünglichen Zustand und zurück an ihren Aufbewahrungsort ins Standesamt Groß Gerungs gebracht.

