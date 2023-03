Zwettler Lehrlinge gehen auf „Walz“

Neue Länder, neue Abenteuer. Für mehrere Lehrlinge aus dem Bezirk geht es bald im Rahmen des Projektes „Let‘s Walz“ der Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer NÖ auf Auslandspraktikum, wo viele spannende neue Aufgaben und Menschen warten. So sind etwas auch zwei Lehrlinge von Kastner dabei (die NÖN berichtete).

Im Herbst geht es zudem für Diana Haider vom Traumausstatter Bucher in Groß Gerungs auf „Walz“. Die Tapeziererin und Dekorateurin entschied sich für ein Auslandspraktikum in Belfast, Nordirland. „Ich möchte ein neues Land kennenlernen, sehen wie dort gearbeitet wird und gleichzeitig auch etwas Neues als Tapeziererin und Dekorateurin dazulernen“, erzählt sie, warum sie sich für das Auslandssemester entschieden hat. Als Ziel will sie zudem ihr Englisch verbessern.

Für Sophie Hofbauer geht es dagegen südwärts, nach Cordoba in Spanien. Der Restaurantfachkrafts-Lehrling im Lebensresort Ottenschlag zieht es mehr ins Warme. „Außerdem interessiert mich die Kultur und das Leben der Menschen dort. Es ist eine tolle Gelegenheit ein fremdes Land kennenzulernen und ich möchte außerdem meine Sprach-Kenntnisse verbessern“ erklärt auch sie. Besonders freue sie sich auch, die einheimischen Speisen und Getränke kennenzulernen. „Ich bin stolz, dass meine Bewerbung überzeugt hat und schon gespannt auf die neuen Eindrücke.“

