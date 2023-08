Geburtstagsständchen bei der ORF Sommertour in Martinsberg

Von 13:00 bis 16:00 Uhr am 17. August wurde die Sendung live übertragen. Moderator Clemens Krautzer und Technikerin Ingrid Song konnten dabei mit zahlreichen Besuchern Kontakt aufnehmen und die Einrichtungen im Bus erklären. In Interviews wurden die Vorzüge der Gemeinde vorgestellt. Josef Rehberger berichtete über die abwechslungsreiche Geschichte und Bürgermeister Friedrich Fürst über die touristischen Angebote, wie Wandern und Radfahren. Die bäuerlichen Direktvermarkter Andrea Rameder und Bernhard Heiligenbrunner präsentierten ihre Produkte. Elisabeth Hobel schilderte, wie sie in der Tischlerei die Materialien Glas und Holz verbinden.

Die Mitglieder des AZM (Astronomisches Zentrum Martinsberg) hatten unter Leitung von Michael Jäger neben dem Bus ein Fernrohr aufgebaut mit dem die Besucher die Sonnenflecken beobachten konnten. Mehrere Vereine der Gemeinde nutzten die Möglichkeit ihre Angebote vorzustellen. Doris Schroll vom Kulturverein, Sonja Weidenauer von der Basargruppe und Christian Neuwirth vom Roten Kreuz wurden dabei befragt. Seewolf Wolfgang Marschall informierte über die Vorzüge des Edlesberger Teichs.

Zwei Geburtstagskindern wurde live musikalisch gratuliert. Moderator Clemens Krautzer dirigierte die gesamte Besucherschar im Feuerwehrhaus beim „Happy Birthday“ für Amtsleiterin Anneliese Haslinger. Musikschulleiterin Martha Lodi-Hobel stellte spontan einen Minichor zusammen, um Franz Hobl ein Geburtstagsständchen zu bringen. Am Abend waren bei Niederösterreich Heute in ORF 2 die Versuche von Missy May und Thomas Koppensteiner beim Schuhplatteln zu sehen. Im Beitrag wurde die große Schuhplattlergruppe Martinsberg, die Sternwarte Orion und der Naturteich Edlesberger See vorgestellt.