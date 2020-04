Wie die NÖN berichtete, fand vergangene Woche eine umfangreiche Testung im Zwettler Klinikum statt. Über drei Tage verteilt wurden 552 Abstriche bei den Mitarbeitern entnommen. "Alleine am Mittwoch wurden in eineinhalb Stunden 233 Mitarbeiter getestet, das ging wie am Fließband", freut sich der kaufmänische Standortleiter Franz Waldecker über die gelungene Aktion. Jetzt heißt es aufatmen: Sämtliche Tests kamen negativ zurück.

Bei einem Besuch im Klinikum sowie in den Zwettler Pflegeeinrichtungen sagte ÖVP-Landtagsabgeordneten Franz Mold: "Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern für ihre Arbeit bedanken, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit." ÖVP-Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner ergänzte: "Ihr seid die stillen Helden." Beide überbrachten Geschenkskörbe der ÖVP-Fraktion.