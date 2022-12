Fahrzeugkolonne übersehen: Vitiserin im Spital

Werbung

Der Lkw sei laut Polizei mit sehr geringer Geschwindigkeit auf der B36 in Richtung Vitis unterwegs gewesen. Dahinter bildete sich eine Fahrzeugschlange. Auch ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Schwarzenau erreichte diese Kolonne und bremste seinen Pkw ab. In einiger Entfernung zum Schwarzenauer fuhr eine 34-Jährige aus der Gemeinde Vitis. Sie dürfte die vor ihr fahrende Kolonne zu spät bemerkt haben und fuhr auf das Auto des Schwarzenausers auf. Die Vitiserin wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert.

Die Feuerwehr Gerotten und die Straßenmeisterei Zwettl übernahmen die Fahrzeugbergung bzw. die Reinigung der Fahrbahn.

