Obwohl es „nur“ 576 Seiten zählt, ist es wohl das größte Buch, das es im Bezirk Zwettl zu besichtigen gibt: Die Rede ist von einem Band der Zwettler Ratsprotokolle, der sich um die Jahre 1756 bis 1773 dreht. Es ist einer von insgesamt 31 Bänden, die die Stadtgeschichte seit 1553 abbildet. Stadtarchivarin Elisabeth Moll ist gemeinsam mit ihrem Vorgänger und Vater Friedl Moll jetzt etwas außergewöhnliches gelungen: Sie haben sämtliche Bände digitalisiert.

„Das ist österreichweit einzigartig“, freut sich auch ÖVP-Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller. In den Ratsprotokollen wurden die Mitschriften von den Sitzungen des Stadtrates gesammelt. „Sie zeichnen ein buntes Bild von der Vergangenheit der Stadt“, erklärt Elisabeth Moll. Denn dort wurden auch Konflikte und Gerichtsangelegenheiten abgehandelt (siehe Infobox).

Schrift können nur Experten lesen

Um dieses Quellenmaterial auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurden die Protokolle seit den 1990er Jahren transkribiert. Kein einfaches Unterfangen: Sie sind teilweise in altertümlicher Sprache und Schrift verfasst, die nur Experten lesen können. Auch die Bücher selbst sind Hingucker, einige sind mit geprägtem Ziegenleder eingebunden und werden nur mit Handschuhen angefasst.

In einem ersten Schritt wurde jede einzelne Seite digital fotografiert. Der Wissenschaftler Claudius Caravias übertrug die Texte in digitale Dateien. Außerdem transkribierten auch immer wieder junge Studenten, die das Archiv für wissenschaftliche Arbeiten nutzen konnten: „Die Studenten können von daheim aus arbeiten und für uns bildete sich ein Netzwerk aus sehr guten Leuten. Das war eine Win-Win-Situation“, erklärt Friedel Moll. 2019 wurden schließlich maschinschriftliche Protokolle des Stadtrates von 1934 bis 1994 gescannt. Vor kurzem wurden die letzten Protokolle online gestellt, zu finden unter www.zwettl.gv.at/Die_Zwettler_Ratsprotokolle.

Fünf Fragen für Gewinnspiel

Um auch die Bevölkerung einzuladen, sich auf Spurensuche durch die Zwettler Stadtgeschichte zu begeben, gibt es ein Gewinnspiel. So müssen insgesamt fünf Fragen zu den Ratsprotokollen beantwortet werden, darunter etwa warum es in der Gemeinderatssitzung am 8. Mai 1946 nur einen Beschluss gab oder warum die Hauptschulen 2001 ihre Sprachreisen nicht abhalten konnten. Die Antworten sind in den Transkriptionen zu finden und können bis 30. April per Mail an stadtarchiv@zwettl.gv.at oder online unter www.zwettl.gv.at/stadtarchiv/gewinnspiel übermittelt werden. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis eine Genuss-Stadtführung für zehn Personen sowie mehrere Bücher.

