Bauvorhaben in Bad Traunstein: „Schauen, was finanzierbar ist“

In den letzten Jahren hat die Marktgemeinde in allen Katastralgemeinden die Löschwasserbehälter saniert, nur jene in Stein wurde zu Beginn der Pandemie aufgeschoben und gilt als eines der großen Projekte in Bad Traunstein im kommenden Jahr. „Der bestehende Löschwasserbehälter verliert Wasser, deshalb muss ein neuer errichtet werden“, so Bürgermeister Roland Zimmer.

Dafür wird ein Privatgrundstück auf die Dauer von 99 Jahren gepachtet und dort ein Löschwasserbehälter im Eigentum der Gemeinde errichtet, denn das Gemeindegrundstück sei mit 130 Quadratmetern dafür zu klein. Planung und Ausschreibung des Bauprojektes erfolgen im Frühling, Baustart soll im Sommer sein. „Laut Erfahrung unserer vergangenen Löschwasserbehälter-Errichtungen schätzen wir die Kosten auf 85.000 Euro“, so Zimmer.

Der bestehende Löschwasserbehälter soll abgebrochen und entsorgt, das Grundstück wieder begrünt werden. Weiters hat die Marktgemeinde Wegebauarbeiten vergeben. „Wir hatten noch Budget übrig und die Sanierung vom Schönauer Weg und der Anschauer Straße beschlossen“, so Zimmer.

Glasfaser: Riesenprojekt in der Region

Bad Traunstein wird nun auch – so wie viele Gemeinden im Bezirk – ein weitreichendes Glasfasernetz errichten (die NÖN berichtete). Start ist 2023. Die Gemeinde erwartet sicher hohe Investitionen. Zimmer: „Es gibt ja grundsätzlich Bewilligung von Förderungen, noch ist nichts schriftlich. Glasfaser in unserer Region ist so ein wichtiges Projekt für die Zukunft, das muss man so langfristig betrachten wie ein großräumiges Kanalprojekt in einer Gemeinde.“

Eine Bevölkerung, die gerne auch mit hilft

Die Teuerungswelle belastet auch die Gemeinde, obwohl auf allen öffentlichen Gebäuden PV-Anlagen installiert sind, betrugen die Stromkosten heuer für die Gemeinde 27.313 Euro. „Wir rechnen mit einer Verdreifachung der Kosten im kommenden Jahr“, so Zimmer. Geheizt werden die Gemeindegebäude per Fernwärme. Die Kosten betrugen 37.772 Euro, mit einer Steigerung der Heizkosten um 12,8 % sei zu rechnen.

Das Haushaltspotenzial beträgt für das nächste Jahr 28.717 Euro. „Ich richte mich aber nach dem Rechnungsabschluss, der dann sicher besser aussehen wird“, sagt Zimmer. Er geht zuversichtlich in die Zukunft. „Dank auch meiner Vorgänger sind alle großen Investitionen und Sanierungen abgeschlossen, bis eben auf den Löschwasserkanal in Stein.“

Weitere Investitionen sind auch der Wegebau und Flurbereinigung in Kaltenbach, dabei soll die öffentliche Beleuchtung dieses Gebietes auch gleich auf LED-Lampen umgestellt werden. Derzeit ist die Gemeinde zu 85 Prozent mit LED ausgestattet. Die Gemeinde plant auch ein Raumordnungs-Entwicklungskonzept, das mit 13.000 Euro budgetiert ist.

„Zuversichtlich sind wir auch bei kleinen Projekten, was hereinkommt, schauen wir an. Es helfen sehr viele von den Vereinen und aus der Bevölkerung ehrenamtlich mit, das war auch beim Musikheim-Umbau so. Die Sanierung kostet 150.000 Euro. Mit Unterstützung der Menschen hier geht das. Die Jugend etwa hat Ziegel geschleppt. Dafür bin ich sehr dankbar, das macht viele Projekte möglich.“

