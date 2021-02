Anlässlich des Jubiläumsjahres „50 Jahre Großgemeinde“, das die Stadtgemeinde Zwettl heuer feiert, wurden bei den Gemeindegrenzen Tafeln aufgestellt, die auf dieses besondere Jubiläum hinweisen.

Nach dem Neujahrsempfang am 16. Jänner, mit dem das Jubiläumsjahr seinen Auftakt fand, wurde damit ein weiterer Schwerpunkt gesetzt. Mit der Buchpräsentation „Zwettl – Mittelpunkt des Waldviertels“ von Friedel und Elisabeth Moll sowie der Eröffnung einer Sonderausstellung im Stadtmuseum im Mai sind weitere Veranstaltungen geplant.

Sofern es die Corona-Pandemie zulässt, werden die Höhepunkte des Jubiläumsjahres am 18. September ein Festakt im Stadtsaal und am 19. September ein Festumzug in der Zwettler Innenstadt sein.