Sportplatz Rappottenstein vor Vergrößerung

Es war kein einfaches Jahr für die Fußballer in Rappottenstein: Die Saison fand wegen Corona kaum statt, auch das traditionelle Sportlerfest musste einer kleineren Veranstaltung weichen. Für 2022 hat die Gemeinde aber große Pläne, die den „Rittern“ zugute kommen sollen: So möchte man den Sportplatz vergrößern.

600.000 Euro Gesamtkosten wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung dafür budgetiert. Ob das Projekt umgesetzt wird, hänge aber noch an einer finanziellen Unterstützung seitens des Landes, erklärt ÖVP-Bürgermeister Josef Wagner im Gespräch mit der NÖN: „Die Finanzierung ist noch nicht in trockenen Tüchern.“ Was ist konkret geplant? Neben dem Platz für die Kampfmannschaft befindet sich der kleinere Trainingsplatz. Dieser soll in Richtung Friedhof vergrößert werden.

„Dann gibt es zwei vollwertige Plätze“, sagt Wagner. Auch der große Platz soll wachsen, gegenüber der Kantine könnte Fläche abgebaggert und auf ein Niveau gebracht werden. Seit fünf Jahren habe man Platzprobleme, der große Platz sei ausgelastet, erklärt Wagner: „Wir haben viele Jugendmannschaften, fast jeden Tag in der Woche ist Training. Weil oft am großen Platz trainiert wurde, war er schon in schlechtem Zustand.“

Erstes Kickerl könnte 2024 möglich sein

So wurde vergangenes Jahr der Rasen bearbeitet und neu besämt. Sollte die Finanzierung klappen, sollen die geplanten Arbeiten 2024 abgeschlossen sein. „Das würde gut zum Jubiläum ,40 Jahre Sportverein‘ passen“, sagt Wagner. 2022 könnten im Herbst Erdarbeiten über die Bühne gehen, 2023 der Rasen „angebaut“ werden - ein Jahr braucht dieser, bis er bespielbar ist. „Der Verein hat es geschafft, das Niveau seiner guten Jugendarbeit hochzuhalten“, freut sich Wagner.

Auch ein weiterer Platz bereitet dem Bürgermeister Sorgen: „Der Platz in Kirchbach ist in die Jahre gekommen“, sagt er. Deshalb soll er neu gestaltet werden – konkret sollen 2022 Unterbauarbeiten zwischen der Leichenhalle und dem Gasthof Kapeller starten.

Von der Kreuzung Lembach bis zum Ortsende Kirchbach soll die Straßenmeisterei die Landesstraße sanieren sowie die Ortsbeleuchtung erneuern. „Dann überprüfen wir Kanäle und Wasserleitungen“, erklärt Wagner.

In das Gemeindehaus gegenüber Kapeller soll ein neues WC installiert werden. Außerdem ist eine neue Elektrotankstelle geplant. Vom ursprünglichen Plan, einen Springbrunnen zu bauen, sei man aus Kostengründen wieder abgekommen. Insgesamt sind für das Projekt 300.000 Euro budgetiert.

Denkmal wird saniert, Freude über Betriebe

Eine historische Entdeckung führt zu einem weiteren Sanierungs-Projekt: „Ein älterer Herr ist draufgekommen, dass sein Onkel im Ersten Weltkrieg gestorben ist. Er soll jetzt auf dem Kriegerdenkmal ergänzt werden“, erklärt Wagner. Bei einer Besichtigung stellte sich heraus, dass das Denkmal in schlechtem Zustand ist: „Es gehört saniert, gesäubert und aufpoliert“, erklärt der Bürgermeister. Als Kosten wurden 2.000 Euro veranschlagt.

Zum Abschluss der Gemeinderatssitzung berichtete Wagner noch von einer erfreulichen Statistik: In einem Branchenmagazin, das die erfolgreichsten Unternehmen in Österreich listet, sei man mit der Firma Jungwirth und der Fleischerei Fröschl gleich doppelt vertreten – eine Auszeichnung, die neben Zwettl nur in den Gemeinden Groß Gerungs und Großgöttfritz im Bezirk Zwettl zustande käme, freute sich Bürgermeister Josef Wagner.