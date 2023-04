Zwettl: Weg vom Schilderwald

Auf den Straßen von Zwettl wird derzeit aufgeräumt, und vielen dürfte es gar nicht mal auffallen. Alle fünf Jahre werden nämlich vonseiten der Bezirkshauptmannschaft zahlreiche Verkehrsschilder auf ihre Notwendigkeit überprüft und gegebenenfalls entfernt. Dabei wird natürlich auch der Bedarf an neuen Schildern erhoben. Der Trend gehe laut dem Zwettler Straßenmeister Gilbert Schulmeister aber klar weg vom Schilderwald.

Einen solchen trifft man im Zwettler Bezirk im Vergleich zum städtischen Raum zwar ohnehin nur selten an, doch bisher wurden auch in der Umgebung von Zwettl bis zu 40 Schilder entfernt. „Den meisten dürfte das wohl gar nicht aufgefallen sein“, meint Gilbert Schulmeister.

Wildwechsel und Schleudergefahr entfernt

Natürlich bleiben essenzielle Schilder – etwa rund um die Vorrang-Regelung – unangetastet. Bei der Säuberungsaktion sind hauptsächlich Warnschilder und Gefahrenzeichen im Fokus. Beispielsweise wurden ein Warnhinweis auf eine gefährliche Linkskurve oder Wildwechsel-Schilder heuer bereits entfernt. „Wenn an der betroffenen Stelle mittlerweile Wildschutzreflektoren oder optische Wildwarner installiert wurden, können solche Schilder normalerweise wieder entfernt werden“, erklärt der Zwettler Straßenmeister. Auch die „Schleudergefahr“ zählt zu den Wackelkandidaten. „Es kommt aber immer auf die Situation an, und es wird von Fall zu Fall entschieden“, sagt Schulmeister. Die Entscheidungen treffen Sachverständige der Bezirkshauptmannschaft in Übereinstimmung mit Polizei und Straßenmeisterei.

Reizüberflutung im Straßenverkehr entgegnen

Damit soll der Reizüberflutung für Verkehrsteilnehmer entgegengewirkt werden. „Das Problem ist oftmals, dass man bei zu vielen Schildern auf ein Mal den Überblick verliert“, meint Schulmeister. So gebe es etwa auch die Richtlinie, dass auf einer Säule nicht mehr als drei Wegweiser angebracht werden sollen. Gerade auf der Fahrt könne man die Schilder in der Kürze der Zeit sonst nicht alle wahrnehmen.

Nicht unerheblich ist zudem die Frage der Kosten. Straßenschilder müssen schließlich auch erhalten werden. Tafeln sollten alle 15 Jahre erneuert werden, da ihr Rückstrahlwert mit der Zeit abnimmt. „Weniger Schilder bedeuten also auch einen wirtschaftlichen Vorteil“, meint Schulmeister. Die Aufräumaktion ist übrigens noch nicht zu Ende. Ende April soll bereits eine weitere Überprüfung im Bezirk stattfinden.

