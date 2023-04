29 neue Atemschutzträger

Der 1. Atemschutzlehrgang in diesem Jahr fand am 31. März und 1. April in Friedersbach d statt. Dabei schlossen 29 Teilnehmer das Modul erfolgreich ab und dürfen sich somit Atemschutzgeräteträger nennen.

Die Ausbildung teilt sich in einen theoretischen Block und einen praktischen Teil. Die Praxis teilt sich in vier Stationen, die sich wie folgt aufteilen: die Türöffnung, die Suchtechnik, die Rettungsgriffe und die Übungsstrecke. Die Übungsstrecke ist ausgestattet mit Leitern und Hindernissen zum Überqueren.

Zum Modulabschluss bedankte sich Modulleiter Bezirkssachbearbeiter Ronny Kuschal bei seinem Team und den Teilnehmern für einen reibungslosen Ablauf des Lehrgangs. Bezirkskommandantstellvertreter Karl Kainrath überzeugte sich von der tollen Ausbildung die im Bezirk Zwettl durchgeführt wird.

Lehrbeauftragte waren Reinhard Holzmüller, Wolfgang Steflicek, Willibald Wagner, Manuel Kerschbaum, Herbert Kellner, Michael Gutmann, Stefan Gutmann, Roman Tüchler, Martin Wagner jun. und Kerstin Bruckner. Vom Roten Kreuz Allentsteig war Daniela Zulus mit dabei.

Den Lehrgang absolvierten Nico Stauderer, Pascal Comoth, Martin Pollak, Sebastian Floh, Gerhard Hochleitner, Tobias Hubmaier, Matthias Kramer, Philipp Koppensteiner, Tamara Schatzko, Manuel Wimmer, Marcel Waldecker, Jakob Steininger, Vinzenz Siegl, Jenifer Baumgartner, Melanie Mosgöller, Johann Rogner, Gabriel Brauneis, Kerstin Jungwirth, Manuel Piringer, Michael Grötzl, Stephan Scheidl, Christoph Rameder, Stefan Haslinger, Fabian Schett, Horst Fürst, David Schierhuber, Jannik Pichler, Michael Schnait und Niklas Waglechner.

