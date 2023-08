Groß Gerungs errichtet Gesundheitszentrum in ehemaliger Bank

Dass die Gesundheitsversorgung in Groß Gerungs in einer Krise steckt, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Besonders nach dem Wechsel von Dr. Alexander Pesendorfer nach Bad Großpertholz im Juli ist die Lage aber akut. Intensive Bemühungen der Gemeinde und der Ärztekammer, die Kassenstelle wieder zu besetzen, blieben bisher erfolglos. Kein einziger Arzt hätte konkretes Interesse bekundet.

Deshalb will die Gemeinde die Initiative ergreifen und die Rahmenbedingungen in Groß Gerungs verbessern. Wie? Mit einem neuen Gesundheitszentrum. Das Projekt ist schon seit geraumer Zeit im Vorlauf, erlebte aber laut Bürgermeister Christian Laister (ÖVP) aufgrund steigender Baukosten, großem Zinsaufwand und der Ungewissheit durch die Pandemie und der Lage in Osteuropa einen herben Rückschlag. Durch den Weggang von Alexander Pesendorfer hätten sich die Ereignisse allerdings überschlagen. „Es war ein harter Schlag für die medizinische Versorgung in der Gemeinde“, meint Laister. Deshalb soll das Vorhaben nun schnellstmöglich vorangetrieben werden.

Als Standort des neuen Gesundheitszentrums wird das Gebäude „Hauptplatz 45“, die ehemalige Volksbank, herhalten. Seit einigen Monaten ist bereits bekannt, dass dieses verkauft werden soll. Die Gemeinde will jetzt den Zuschlag für eine Summe von 450.000 Euro. „Unser Wunsch ist ein barrierefreies Gesundheitszentrum mit Raum für mehrere Arzt-Praxen und Therapieräumen“, verkündete der Bürgermeister bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der der Kauf des Gebäudes beschlossen werden sollte. Auch ein Aufzug sei eine Option, mit dem man zusätzlich das Dachgeschoss nutzbar machen könnte. Das Gesundheitszentrum würde dann über drei Ebenen verfügen.

Vom Platz her wäre sogar ein Primärversorgungszentrum möglich. Dieses gilt aber momentan eher als unwahrscheinlich, da es schlechtere Bedingungen für Ärzte biete, als die bereits erwähnte Variante. „Wir wollen unser Möglichstes tun, die entsprechenden Räumlichkeiten in der ehemaligen Volksbank zu schaffen und dabei finanziell kein zu großes Risiko einzugehen“, betonte Laister. Auf große Unterstützung von Bund und Land könne man nämlich nicht hoffen.

Gemeindezentrum soll Ärzte anlocken

Als großer Negativpunkt kommt jedoch im Fall der Stadtgemeinde hinzu, dass sie über keine Hausapotheke verfügt, woran man laut dem Bürgermeister aktuell auch nichts ändern könnte. „Uns ist natürlich klar, dass ein neues Gesundheitszentrum auch nicht automatisch mehr Ärzte nach Groß Gerungs bringt. Wir hoffen aber doch, dass Ärzte dann eher bereit sind, hier eine Ordination zu gründen“, meinte Laister bei der Gemeinderatssitzung.

Unterstützung für das Projekt kam von fast allen Parteien. „Wir stehen voll dahinter und sind guter Dinge, dass das Projekt die Gemeinde in eine positive Richtung entwickeln wird“, betonte etwa SPÖ-Stadtrat Kolja Deibler-Kub. Auch Gemeinderat Markus Kienast (GERMS) unterstützte die Idee. Die einzige Gegenstimme kam von Gemeinderat Manfred Huber (FPÖ). Er sprach sich für einen Neubau anstatt der Adaptierung des bestehenden Gebäudes am Hauptplatz aus. „Dann könnte man im Bezug auf Barrierefreiheit, Parkplätze und Wärmedämmung ganz anders arbeiten“, meinte er. Das ehemalige Volksbank-Gebäude würde sich für ihn eher für Wohnungen anbieten.

Neben der Gegenstimme von Huber enthielt sich FPÖ-Stadtrat Hannes Eschelmüller bei der Abstimmung. Mit dem mehrheitlichen Beschluss zum Kauf des Gebäudes wird nun als erster Schritt ein Nutzungskonzept vom Architekturbüro Litschauer erstellt.