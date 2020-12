Ruhig und freundschaftlich verlief die vergangene Gemeinderatssitzung in der Marktgemeinde Schweiggers. Unter Einhaltung der geltenden Coronabestimmungen traf man sich zur vorweihnachtlichen Gemeinderatssitzung im örtlichen Veranstaltungssaal.

16 Punkte wurden innerhalb einer Stunde abgehandelt und einstimmig beschlossen. „Heute sind alle so schmähstad. Liegt das an den geltenden Coronabestimmungen oder der anwesenden NÖN Berichterstattung?“ fragte Josef Schaden die Gemeinderäte.

Im Rahmen einer Power-Point--Präsentation zeigte Verwaltungsbeamter Christian Breiteneder den Einfluss der Coronapandemie auf das Gemeindebudget auf. Während in den letzten Jahren der Gesamtschuldenstand kontinuierlich gesenkt werden konnte, ist er inzwischen wieder im Steigen begriffen. Der Schuldenabbau der letzten zwei Jahre wird sich im Jahr 2021 voraussichtlich wieder in Luft auflösen. Die Abgabenertragsanteile werden sich 2021 mit einem Minus von 225 000 Euro zu Buche schlagen. „Wir werden im laufenden Jahr vor allem bei verschiedenen Förderungen den Sparstift ansetzen müssen“, betonte Bürgermeister Josef Schaden. Er ist aber überzeugt, dass Schweiggers eine familienfreundliche Gemeinde bleiben müsse. „Es ist nicht das große Geld, es müssen aber weiterhin Unterstützungen gewährt werden, um den Anspruch einer familienfreundlichen Gemeinde gerecht zu werden.“

PV-Anlage und Ausbau Kläranlage auf Schiene

Der Ausbau der Kläranlage durch die Erweiterung eines Klärschlammlagerplatzes angrenzend an eine Natura 2000 Fläche ist ebenfalls auf Schiene wie die Photovoltaikanlage Mödershöf. Investitionen in die Zukunft sind unumgänglich, lautete das Credo des Gemeinderats.

Im Voranschlag sind für Investitionen in Bauhof und Fuhrpark 8.000 Euro für einen Zaun, 10.000 Euro für Gebäude, 8.000 Euro für Maschinen sowie 200.000 Euro für Fahrzeuge vorgesehen. In den Breitbandausbau sollen 20.000 Euro investiert werden, in die Denkmäler-Restaurierung 32.000 Euro. Für die Erhaltungskosten der Güterwege sind 18.000 Euro seitens der Gemeinde vorgesehen.

Das Jubiläumsjahr zu 50 Jahre Großgemeinde Schweiggers steht vor der Tür und musste bilanziert werden. Der Kostenrahmen zu den Feierlichkeiten sowie die Vergabe der Restaurierung der Denkmäler des Hauptplatzes wurden einstimmig beschlossen.