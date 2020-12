Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Martinsberg stand vor allem der Voranschlag für das kommende Jahr im Fokus.

Das größte Projekt ist derzeit der Neubau des Bauhofs in der Gemeinde um insgesamt 700.000 Euro. Das Projekt wurde bereits in diesem Jahr gestartet, so bleibt für das Jahr 2021 noch eine Investitionssumme von etwa 225.000 Euro. Hinzukommen anschließend jedoch auch noch die Anschaffungskosten für neue Maschinen, die man benötigen wird.

Bürgermeister Friedrich Fürst spricht über geplante Projekte in Martinsberg. Archiv

„Bis zum Sommer muss außerdem der Pavillion bei der Sternwarte fertiggestellt werden“, berichtet Bürgermeister Friedrich Fürst, denn dieses Projekt wird mit einer Leaderförderung umgesetzt. Insgesamt belaufen sich die Kosten dabei auf rund 120.000 Euro und die Grundarbeiten wurden bereits ausgeführt. In der Sitzung hat man sich zudem darauf geeinigt, dass die Gemeinde auch für die weitere Periode bis 2027 Teil der Leaderregion bleibt.

Die durch Corona verminderten Einnahmen machen sich aber auch im Voranschlag bemerkbar, so wurden der Bau einer neuen Kläranlage sowie die Erneuerung des Daches der Volksschule erst einmal auf das Jahr 2022 verschoben. Beschlossen wurde zudem, ein Darlehen von 200.000 Euro aufzunehmen.

Ein weiterer Punkt der Sitzung war die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. „Es sind einige Anträge da. Wir haben beschlossen, das weiter zu verfolgen und Gespräche mit den Leuten, die das wollen und Abnehmern zu führen“, erwähnt Fürst. Wohin das führt, wird sich erst zeigen.