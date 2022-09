Verstärkung für Pfarren in Langschlag aus dem Lainsitztal

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ab September wird Peter Neugschwandtner als Kaplan den Pfarrverband Sankt Franziskus im Waldviertel, das sind die Pfarren Arbesbach, Altmelon, Griesbach, Langschlag und Oberkirchen. verstärken. Geleitet wird der Pfarrverband von Moderator Andreas Bühringer.

Weiters wird Peter Neugschwandtner auch die drei Pfarren Schloß Rosenau, Jahrings und Marbach mitbetreuen (nicht beim Pfarrverband).

Peter Neugschwandtner (geb. 1965), absolvierte das Priesterseminar und war zwei Jahre als Pastoralassistent tätig. 2005 wurde er in der Stiftskirche Melk zum Diakon geweiht und war anschließend in seiner Heimatpfarre St. Martin (Pfarrverband Lainsitztal) als Diakon tätig. Am 29. Juni 2022, dem Hochfest von Peter und Paul, empfing er im St. Pöltner Dom die Priesterweihe. Peter Neugschwandtner wohnt in seinem Elternhaus in Oberlainsitz.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.