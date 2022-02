Wirtschaftskammer-Obfrau Anne Blauensteiner: "Große Erleichterung"

NÖN: Am 5. März ist eine weitgehende Öffnung geplant. Kommt die zur richtigen Zeit?

Anne Blauensteiner: Jetzt, wo der Frühling startet und alle wieder etwas positiver in das Jahr schauen, ist das meiner Meinung nach schon die richtige Zeit. Bezüglich der Fallzahlen an Coronapositiven beziehungsweise Spitalsauslastung denke ich, dass hier sehr versierte Experten darauf geschaut haben, ob die Öffnungsschritte möglich sind.

Was bedeutet die Öffnung für die Betriebe?

Blauensteiner: Für die Gastronomie ist es sehr wichtig, dass wieder Normalität einkehrt. Insbesondere die Nachtgastronomie musste schon sehr lange darauf warten und kann nun auch wieder aktiv werden. Für die Kunden ist das ebenfalls eine große Erleichterung. Was mich auch sehr positiv stimmt, ist, dass im Handel dann weitgehend die Maskenpflicht nicht mehr notwendig ist.

Auch im Kulturbereich werden wieder vermehrt Veranstaltungen geplant?

Blauensteiner: Davon gehe ich aus, da es gerade bei Veranstaltungen wieder möglich sein wird, dass man auch etwas konsumiert, was ja irgendwie zu den Veranstaltungssettings dazugehört. Dass das Rundherum auch wieder angenehmer gestaltet werden kann, ist sicher sehr positiv für die Eventveranstalter und natürlich eine zusätzliche Einkommensquelle.

Ist der große Ansturm zu erwarten?

Blauensteiner: Ich denke, dass es mit der Rückkehr von 3G in vielen Bereichen hier schon merklich mehr Kunden geben wird. Und wenn die Maskenpflicht wegfällt, wird dies spürbar eine Erleichterung für die Händler sein und wieder mehr Kunden anziehen.

Wo könnte es Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Öffnungsschritten geben?

Blauensteiner: Es gibt natürlich viele Menschen, die Bedenken gegen die Öffnungsschritte haben und sich nach wie vor lieber mit Maske in der Öffentlichkeit zeigen. Meiner Meinung nach ist das sehr legitim, ebenso wie Unternehmer, die möchten, dass in ihrem Geschäft weiter Maske getragen wird. Dieses Recht hat jeder, und hier bitte ich auch um Verständnis bei den Kunden. Dass die Maskenpflicht in vielen Bereichen wegfällt, bedeutet nicht, dass keine mehr getragen werden darf.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Blauensteiner: Speziell einmal aufs Einkaufen ohne Maske und auf Veranstaltungen, wo man sich wieder wie früher bewegen kann und mit Freunden die Veranstaltung und das Danach genießen kann.

