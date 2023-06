Ausbildung: Richtig handeln im Brandfall

Am 19. und 20. Mai fand in Friedersbach erneut der Atemschutzlehrgang statt. Modulleiter Ronny Kuschal lehrte mit seinem Ausbilderteam den richtigen Umgang mit den Gerätschaften. Der Lehrgang gliedert sich in einen theoretischen Teil und in einen praktischen Teil. Folgende Aspekte wurden bei diesem Lehrgang bearbeitet, wie zum Beispiel die Vorbereitung einer Löschleitung, das richtige Vorgehen beim Öffnen einer Tür, das Vorgehen im Brandraum durch Kühlen des Brandrauches und das Durchführen einer Menschenrettung.

Ronny Kuschal bedankte sich bei den Lehrbeauftragten für den reibungslosen Ablauf des Lehrganges und wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg in der weiteren Feuerwehrlaufbahn. Bezirkskommandant Ewald Edelmaier bedankte sich bei Ronny Kuschal für die Durchführung des Lehrgangs und vermittelt den Kursteilnehmern, dass das wichtigste die eigene Sicherheit ist und wünscht ihnen alles Gute und vorallem Gesundheit.

