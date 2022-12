Neue Projekte in Schweiggers geplant

Werbung

2023 stehen in Schweiggers trotz der schwierigen Wirtschaftslage wieder einige größere Projekte bevor. Bei der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr wurde über die Budgetierung dieser beschlossen.

So steht bald eine Sanierung des Veranstaltungszentrums in Schweiggers an. „Auf beiden Objekten wird das Dach erneuert und eine Photovoltaik-Anlage installiert“, erklärt Bürgermeister Josef Schaden (ÖVP). Der Veranstaltungssaal soll zudem thermisch saniert werden. Geplant ist auch ein neuer, gemeinsamer Eingang für beide Gebäude.

„Wir wollen das Veranstaltungszentrum damit weiter attraktivieren. Die Nachfragen werden immer mehr“, berichtet Schaden. Zum ersten Mal wird so der Rot-Kreuz-Ball 2023 in Schweiggers stattfinden, nachdem er zuvor stets in Zwettl über die Bühne gegangen ist.

Neben dem Veranstaltungszentrum wird auch beim Bauhof weitergebaut. Der Streumittelplatz wird überdacht. Ebenso bekommt die Feuerwehr Großreichenbach ein neues Einsatzfahrzeug, welches die Gemeinde mitfinanziert. Dazu kommen noch Investitionen in den Straßen- und Wegebau und zur Siedlungserweiterung.

Auf Schiene befindet sich nun auch endgültig der Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet. Bei der Gemeinderatssitzung wurde eine Grundsatzerklärung beschlossen, wodurch schon ab Februar der Bedarf an Glasfaser-Anschlüssen erhoben werden kann. Es geht wie gewohnt um die „magischen“ 42 Prozent an Zustimmung bei den Gemeindebürgern. Wenn alles glatt läuft, ist im Sommer 2023 die Ausschreibung und von Herbst 2023 bis Ende 2024 der Breitband-Ausbau geplant.

„Das ist ein enorm wichtiges Projekt, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für unsere Betriebe und als Schulstandort. Jedem soll ein Glasfaser-Anschluss ermöglicht werden bis in die kleinen Dörfer“, sagt Schaden. In dieser Hinsicht zeigt sich der Bürgermeister mit den vielen Projekten zuversichtlich für das neue Jahr. Alle Beschlüsse waren einstimmig.

