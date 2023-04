Top-Ranking für Zwettls Kinderarzt Konstantin Zabakas

Bereits zum 12. Mal bewerteten Patienten auf „DocFinder“ die beliebtesten Mediziner Niederösterreichs beim „Patients Choice Award“. Dabei erreichte Kinderarzt Konstantin Zabakas mit Wahlarztpraxis in Zwettl den vierten Platz unter den beliebtesten Kinderärzten Niederösterreichs. Vor Kurzem ist die Urkunde von Doc-Finder eingetroffen, die er und seine Frau Annika stolz in der Praxis aufgemacht haben. „Wenn die Eltern meiner Patienten das sehen, sagen sie, dass sie das ohnehin so auch wissen“, freut er sich. Annika und Konstantin Zabakas führen mit Leib und Seele die Kinderarztpraxis.

„Wir haben es gerne sehr familiär, duzen uns mit den Patienten, und diese sind wie Familienmitglieder, für die wir auch immer erreichbar sind“, so der Kinderarzt. Das große Anliegen in der Arztpraxis ist, dass die Eltern ihre Kinder selbstbewusst betreuen. Denn: Die Aussagen in den Medien über Symptome bei Kindern würden Eltern sehr beunruhigen. „Wir wollen den Instinkt des Elternseins fördern, um diese Beunruhigung durch die Medien besser filtern zu können und selbstbewusst damit umzugehen, so wie es früher die Omas gemacht haben.“

Der Bewertungsmodus auf Doc-Finder. Für den Award wurden über 70 Millionen Patientenanfragen sowie mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen auf der Plattform DocFinder.at berücksichtigt. „An oberster Stelle steht, dass das Ranking unabhängig ist. Um dies sicherzustellen und Missbrauch vorzubeugen, haben wir einen komplexen Algorithmus sowie ein hoch entwickeltes Sicherheitskonzept erstellt“, so DocFinder-Geschäftsführer Gerald Timmel.

Konstantin Zabakas arbeitet seit November 1994 im LK Zwettl und war dort 25 Jahre lang erster Oberarzt. Seine Kinderarztpraxis hat er im Mai 2012 eröffnet. Weitere Info auf www.docfinder.at/

