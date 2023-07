Zornbinkl vor Gericht: „Hast ein Problem oder willst du sterben?“

Das aufbrausende Naturell eines 19-Jährigen aus dem Bezirk Zwettl brachte ihn schon eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten ein. Aber noch in der Probezeit wurde der Waldviertler erneut straffällig.

Waldviertler äußerte Morddrohungen

Am 17. April vergangenen Jahre legte sich der 19-Jährige in einer Diskothek im Bezirk Zwettl gleich mit mehreren Burschen an. Einem drohte er mit dem Umbringen, dem Zerteilen und Verteilen der Körperteile, einem anderem fragte er provokant: „Hast ein du ein Problem oder willst du sterben? Nach der Verbalattacke teilte er Faustschläge gegen die beiden Burschen aus. Dann versuchte er noch, den Opfern 50 Euro abzunötigen.

Blutige Nase und ein Veilchen

Die Abwehr der beiden Opfer bewahrte sie vor schlimmeren Verletzungen: So kam einer glimpflich, mit einer blutigen und geprellten Nase davon, der andere erlitt ein geprelltes Kiefer und ein blaues Auge.

Kremser Zeugen ohne Erinnerung

Den nächsten Ausraster bekam der Waldviertler nur wenige Monate später in einem Kremser Nachtlokal. Er habe wieder Schläge ausgeteilt und einem Burschen die Nase gebrochen, klagte die Staatsanwältin an. Da es den geladenen Zeugen aber an Erinnerungsvermögen mangelte, wurde der 19-Jährige mangels Beweisen freigesprochen. Für den Gewaltausbruch in der Waldviertler Disco setzte es eine Zusatzstrafe von 18 Monaten bedingt.