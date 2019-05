Eine Ausstellung der besonderen Art fand im Bärenwald am 24. Mai statt. Die beiden Tierfilmer und Tierfotografen Christine Sonvilla und Marc Graf präsentierten ihre Fotos von Bären aus den Wäldern in Mitteleuropa. Statt in einer Galerie hängen die Bilder auf dem Weg durch das Bärenwald-Gelände.

„Diese Ausstellung ist eine Möglichkeit, über unseren Tellerrand zu blicken. Wir sind begeistert, wie gut die Bilder am Weg wirken“, freute sich Bärenwald-Chefin Sigrid Zederbauer. Seit 2013 fotografieren und filmen Sonvilla und Graf Großraubtiere. „Der Bär hat es uns angetan“, erklärte Marc Graf. Die beiden Abenteurer zeigten Film- und Fotoaufnahmen ihrer Arbeit und gaben dem Publikum damit Einblick in ihre Tätigkeit. Diese besteht zum größten Teil aus dem Suchen nach dem perfekten Standort, dem Aufbauen von Wildkameras und dem Hoffen, dass ein Bär zum richtigen Zeitpunkt an der Kamera vorbei geht.

Wenn alles klappt, entstehen atemberaubende Aufnahmen von „Meister Petz“ in ungewöhnlichen Perspektiven. So stupst etwa eine Bärenmutter ihr Kleines liebevoll mit der Nasenspitze. Eine weitere Aufnahme zeigt zwei Bären nur 50 Meter von einem Hof entfernt, wie sie neugierig in die Kamera blicken.

Vor allem zeigen die Bilder des Duos eines: Dass das Zusammenleben zwischen Bär und Mensch gelingen kann. Und dass „Mitteleuropa sehr wild ist“, sagt Marc Graf.

Zehn solcher Bilder können Besucher im Bärenwald bei einem Spaziergang durch das Gelände betrachten. Die Bilder hängen noch die ganze Saison über im Bärenwald.